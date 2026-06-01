



В Советском районе Волгограда прокуратура помогла перезапустить подачу питьевой воды жильцам многоквартирного дома №5 по улице Семушкина в поселке Горный после многонедельной паузы. Ресурсоснабжающая компания совместно с обслуживающей организацией завершили весь необходимый объём работ.

Ремонт проходил под контролем местной прокуратуры. В настоящее время коммунальный ресурс поступает в квартиры волгоградцев в штатном режиме.

Напомним, на протяжении затянувшейся аварии местные жители вынуждены были в огромных количествах скупать бутилированную воду. Горожане сетовали, что на их проблемы до вмешательства надзорного органа власти предпочитали закрывать глаза.

Фото из архива ИА «Высота 102»