Новая выплата, биометрия в аэропортах и штраф за зимнюю резину: какие изменения ждут волгоградцев с начала лета Бочаров проверил готовность оперслужб на учениях под Волгоградом Бастрыкин поручил забрать в СК материалы по скандальной криптоферме экс-мэра Волгограда Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей «Законные меры мы примем»: Бочаров отчитал подрядчика на площадке долгостроя в Камышине

«Точки Б просто не существует»: предприниматель Татьяна Ермак раскрыла секрет успешного бизнеса

Власти Волгограда на пятой волне сделают платной парковку в Ворошиловском районе: список улиц

Лучшее, конечно, впереди: сотни выпускников отметили Последний звонок в центре Волгограда

 Путин дал поручение ФСБ и кабмину в связи с ограничениями мобильного интернета
Президент России Владимир Путин озвучил поручения Правительству РФ и Федеральной службе безопасности России (ФСБ) в связи с вынужденными ограничениями мобильного интернета. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на...
 На юге России растет количество комаров-разносчиков ЛНЗ
Санитарные врачи Ростовской области предупредили население о растущем количестве комаров, которые могут переносить вирус лихорадки Западного Нила (ЛНЗ). Как сообщает Привет-Ростов, на увеличение численности насекомых повлияли погодные условия....
Захватывающие матчи третьего тура Чемпионата Волгоградской области

Третий тур Чемпионата Волгоградской области подарил болельщикам немало ярких эмоций: здесь были и разгромные победы, и напряжённые поединки, и неожиданные повороты. Турнир охватывает сразу несколько групп и зон – так у команд из самых отдалённых уголков региона появляется шанс заявить о себе на областном уровне.

1‑я группа: борьба за лидерство накаляется

В первой группе обстановка напряжённая: команды играют с полной отдачей, и каждый матч может повлиять на итоговое положение в таблице:

«Михайловка» устроила настоящий футбольный спектакль для своих болельщиков, разгромив «Урожай» из Елани со счётом 6:1. Сами хозяева поля отмечают – счёт не по игре, но эта победа позволила команде возглавить турнирную таблицу!

«Ахтуба» (Средняя Ахтуба) преподнесла сюрприз, обыграв «Текстильщик» из Камышина – 2:1. Теперь команда прочно закрепилась на втором месте.

К сожалению, матч «СШ Ротор» (Волгоград) – «Киквидзе» (Киквидзенский район) пришлось перенести. Но болельщики уже с нетерпением ждут этой встречи – она наверняка станет одной из самых ярких в сезоне!

2‑я группа, зона «А»: разгромные победы и упорная борьба

Зона «А» второй группы тоже не разочаровала зрителей:

«Нехаево» (Нехаевский район) буквально взорвала турнир, разгромив «Михайловка‑М‑Витязь» (Михайловка) со счётом 9:0. Эта впечатляющая победа вывела команду на первое место в зоне!

«Бузулук» (Новоаннинский) в упорной борьбе одолел «х. Киреев» (Ольховский район) – 3:2. Напряжённый матч держал болельщиков в напряжении до последних секунд!

«Даниловка» (Даниловский район) показала уверенную игру против «Темпа» (Новониколаевский), победив со счётом 3:0.

Сейчас в зоне «А» уверенно лидирует «Нехаево», а «Бузулук» идёт следом – всего в одном шаге от вершины!

2‑я группа, зона «Б»: сюрпризы и интриги

Зона «Б» порадовала неожиданными результатам, соперники играют на равных, и пока сложно сказать, кто в итоге окажется впереди. Каждый матч здесь – важный шаг к лидерству:

Матч «Текстильщик‑М» (Камышин) – «Молния» (Волжский) перенесли, но болельщики уже строят прогнозы: кто же окажется сильнее в очной встрече?

«Динамо» (Николаевск) продемонстрировало характер, одержав волевую победу над «СШОР» (Волгоград) – 3:2. Эта победа вывела команду на первую строчку зоны!

Волгоградское дерби между «Зенитом» и «СШ Ротор‑2008» получилось жарким: юные футболисты «Ротора» взяли верх со счётом 4:1. Теперь они идут на втором месте, буквально наступая на пятки лидеру.

2‑я группа, зона «В»: волгоградские команды в центре внимания

Зона «В» подарила зрителям сразу несколько зрелищных матчей:

«Ротор‑Сталинград» (Волгоград) устроил настоящий разгром, обыграв «Дон» из Иловли со счётом 9:0. Болельщики аплодировали стоя!

«Водник» (Калач‑на‑Дону) показал отличную командную игру, одолев «Ермак» (Волгоград) – 7:2.

«Аксай» (Котельниково) удивил всех, обыграв волгоградский «Темп‑КИП‑Электромонтаж» со счётом 3:1. Эта победа позволила команде занять первую строчку в зоне!

Сейчас в зоне «В» лидирует «Аксай», а на втором месте расположился волгоградский «Ротор‑Сталинград» – борьба за выход в следующий этап обещает быть жаркой!

Эти матчи ещё раз доказали: футбол в Волгоградской области живёт и развивается. Команды демонстрируют отличную подготовку, а болельщики – невероятную поддержку. Федерация футбола Волгоградской области продолжит работу по развитию массового спорта и поддержке юных талантов – впереди нас ждёт ещё немало ярких матчей и незабываемых эмоций!

Александр Веселовский

Фото: ФК Ротор 

Спорт 01.06.2026 12:43
