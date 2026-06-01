В Волгоградской области строго запретили посещать три лесничества

В трех лесничествах в Волгоградской области с 1 по 8 июня пройдут обработки от вредителей. По сообщению отдела ГО и ЧС в Михайловке, посещать в эти дни строго запрещено Рахинское участковое лесничество, Михайловское сельское участковое лесничество и Безымянское участковое лесничество. Пасечникам рекомендовано принять меры по защите пчел и ульев.

Кроме того, местные власти не советуют до окончания этого года собирать грибы, ягоды и лекарственные травы в лесах, подвергнутых такой обработке.

Фото из архива V102.RU

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!