



В Волжском правоохранители начали проверку по факту стычки водителей во дворе многоквартирного дома №367 по проспекту Ленина. Волжане не смогли договориться, кто кого должен пропустить на узком проезде вблизи МКД, и решили определить победителя по итогу кулачной схватки. Сражение за проезжую часть местные жители засняли на видео.







- В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками Управления МВД России по городу Волжскому выявлена публикация видеозаписи, на которой запечатлен конфликт между несколькими людьми, произошедший в одном из дворов, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, теперь все обстоятельства случившегося предстоит установить сотрудникам отдела полиции №3 по городу Волжскому. По итогу проверки правоохранители примут решение о привлечении участников потасовки к ответственности.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области