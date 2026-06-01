Новая выплата, биометрия в аэропортах и штраф за зимнюю резину: какие изменения ждут волгоградцев с начала лета

«Точки Б просто не существует»: предприниматель Татьяна Ермак раскрыла секрет успешного бизнеса

Власти Волгограда на пятой волне сделают платной парковку в Ворошиловском районе: список улиц

Лучшее, конечно, впереди: сотни выпускников отметили Последний звонок в центре Волгограда

 Путин дал поручение ФСБ и кабмину в связи с ограничениями мобильного интернета
Президент России Владимир Путин озвучил поручения Правительству РФ и Федеральной службе безопасности России (ФСБ) в связи с вынужденными ограничениями мобильного интернета. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на...
 На юге России растет количество комаров-разносчиков ЛНЗ
Санитарные врачи Ростовской области предупредили население о растущем количестве комаров, которые могут переносить вирус лихорадки Западного Нила (ЛНЗ). Как сообщает Привет-Ростов, на увеличение численности насекомых повлияли погодные условия....
«Ротор» объявил о расставании с полузащитником Давидом Давидяном

Волгоградский «Ротор» официально объявил о расставании с полузащитником Давидом Давидяном. Стороны приняли решение не продлевать сотрудничество, что знаменует завершение очередного этапа в профессиональной карьере футболиста. Одновременно пресс‑служба ПФК «Арсенал» (Тула) подтвердила подписание контракта с игроком – Давид Давидян продолжит карьеру в составе оружейников.

За период выступления в составе «Ротора» Давидян провёл на поле 28 официальных матчей во всех турнирах. В этих встречах игрок отметился 5 забитыми мячами и 3 результативными передачами – показатель, подчёркивающий его вклад как в созидательные, так и в завершающие фазы атак команды.

Одним из ярчайших эпизодов в волгоградской главе карьеры Давидяна стал гол в ворота «Нефтехимика». По итогам зрительского голосования этот мяч был признан лучшим в Лиге PARI за апрель. Высокая оценка болельщиков стала закономерным отражением качества исполнения: точный удар с дистанции не только принёс команде важные очки, но и продемонстрировал индивидуальный класс исполнителя.

Признанием стабильных выступлений на протяжении календарного месяца стало и присвоение Давиду Давидяну звания лучшего игрока «Ротора» по версии фанатского сообщества. Этот титул, определяемый прямым голосованием болельщиков, отражает не только статистические показатели, но и общее восприятие игры футболиста – его самоотдачу, лидерские качества и влияние на командную динамику.

Успешные выступления за «Ротор» открыли для Давидяна новую карьерную перспективу: на фоне убедительных матчей за волгоградский клуб футболист получил вызов в национальную сборную Армении. Это событие стало логичным следствием прогресса игрока и подтверждением того, что его игра находится в фокусе внимания тренерского штаба национальной команды.

Руководство и тренерский штаб «Ротора» выразили благодарность Давиду Давидяну за профессионализм, самоотдачу и вклад в развитие команды. В официальном заявлении клуба подчёркивается, что сотрудничество с футболистом оставило исключительно положительные впечатления, а его отношение к делу служило примером для партнёров по команде.

Сам Давид Давидян отметил, что время, проведённое в Волгограде, стало важным этапом профессионального роста. Он поблагодарил болельщиков за поддержку, партнёров – за сплочённость, а клуб – за созданные условия для развития.

Переход в тульский «Арсенал» открывает для футболиста новый этап. Эксперты отмечают, что опыт выступлений в российском первенстве, вызов в сборную Армении и стабильная игра в «Роторе» повышают его рыночную стоимость. Ожидается, что Давидян сможет усилить среднюю линию оружейников и помочь команде в достижении турнирных целей.

Желаем Давиду Давидяну дальнейших успехов, стабильности и новых достижений в составе ПФК «Арсенал».

Александр Веселовский

Спорт 01.06.2026 18:39
