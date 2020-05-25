



Облила горючей жидкостью и подожгла своего приятеля 37-летняя жительница Урюпинска. Как сообщил ИА «Высота 102» замруководителя Урюпинского МРСО СУ СКР по Волгоградской области Александр Белов, мужчина скончался от ожогов, которые составили 63% тела.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. В совершении преступления она призналась и рассказала следователям, что ее знакомый имел неосторожность ее оскорбить. Подтолкнул на страшное деяние подозреваемую и алкоголь, который она распивала вместе со своим обидчиком. Обгоревший труп мужчины случайно обнаружили подростки, которые сообщили о своей находке в полицию. Момент совершения преступления попал в объектив расположенных поблизости камер наружного наблюдения.

В настоящее время женщина задержана. Решается вопрос о заключении ее под стражу.



