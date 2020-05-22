Расследования

Суд арестовал сиделку за убийство престарелой женщины в Волгоградской области (ВИДЕО)

Расследования 22.05.2020 16:58
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22.05.2020 16:58




Еланский районный суд Волгоградский области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сиделке, подозреваемой в убийстве пожилой женщины. Она проведет в изоляции от общества два месяца. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, по версии следствия, 19 мая между 50-летней сиделкой, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, и 83-летней пенсионеркой, за которой она ухаживала, произошел конфликт. В ходе ссоры сиделка стала избивать пожилую женщину ногами и руками по голове и туловищу, после чего бросила ее на кровать и задушила. Сиделка против заключения ее под стражу на суде не возражала. Свою вину она признала в ходе допроса. 
Ранее в СУ СК по Волгоградской области сообщили, что после совершенного преступления сиделка  сообщила в правоохранительные органы о том, что ее подопечная скончалась и пыталась замаскировать убийство под некриминальную смерть. 

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