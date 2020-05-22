









Еланский районный суд Волгоградский области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сиделке, подозреваемой в убийстве пожилой женщины. Она проведет в изоляции от общества два месяца. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, по версии следствия, 19 мая между 50-летней сиделкой, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, и 83-летней пенсионеркой, за которой она ухаживала, произошел конфликт. В ходе ссоры сиделка стала избивать пожилую женщину ногами и руками по голове и туловищу, после чего бросила ее на кровать и задушила. Сиделка против заключения ее под стражу на суде не возражала. Свою вину она признала в ходе допроса.

Ранее в СУ СК по Волгоградской области сообщили, что после совершенного преступления сиделка сообщила в правоохранительные органы о том, что ее подопечная скончалась и пыталась замаскировать убийство под некриминальную смерть.