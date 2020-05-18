В Волгограде «Сосновый бор» ради спасения конюшен отдает все муниципалитету

Общество 18.05.2020 19:21
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18.05.2020 19:21
Глава Дзержинского района Сергей Таций по итогам переговоров с представителями «Соснового бора» дал согласие на рассмотрение варианта безвозмездной передачи администрации Волгограда всего имущества «опального» объекта. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня на улице Ангарской, вновь продолжилось противостояние чиновников и людей, пытающихся сохранить комплекс, который служит для содержания лошадей, занятий конным спортом и реабилитации детей с особенностями развития.
«На сегодняшний день, администрация пыталась произвести снос строений, которые находятся у нас в собственности. Затем с главой района пришли к мнению, что мы готовим договор дарения на городской департамент муниципального имущества. До утра мы взяли тайм-аут, вместе с юристами готовим документ. Пусть здесь занимается кто угодно - спортивная федерация, конная полиция. Главное, чтобы эти объекты стояли и приносили благо и радость людям», - рассказала ИА «Высота 102» представитель «Соснового бора».
Физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью 10988 кв.м. размещен на земле, арендованной у администрации Волгограда. На территории находятся большая и малая конюшни, манеж, хозяйственный корпус и ангар.
Администрация города 19 октября 2019 года в одностороннем порядке расторгла договор аренды и направила собственнику уведомление о необходимости освободить земельный участок в течение месяца. 17 января 2020 года администрация Дзержинского района издала распоряжение о демонтаже строений. Судебные споры еще не окончены, очередное рассмотрение назначено на 4 июня. Однако, в последние дни ситуация дошла до того, что силами МБУ «ЖКХ Дзержинского района» начался фактический снос строений, часть которых занята животными. На пути тяжелой техники и рабочих с ломами встали общественники. Трое активистов были задержаны полицией.
Несколько дней назад было написано открытое письмо губернатору, в котором представители «Соснового бора» выразили готовность передать все имущество в безвозмездную собственность администрации Волгограда, а также взять на себя всю расходную финансовую часть, отвечающую за полноценное функционирование и содержание спортивно-оздоровительного комплекса (конюшни).
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