Расследования

Бульдозерами на лошадей: как волгоградец в одиночку защищал конюшни от сноса

Расследования 15.05.2020 15:57
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15.05.2020 15:57




Конюшни еще стоят, но забор пал - таков итог первого дня активного противостояния администрации Дзержинского района Волгограда и защитников лошадей в "Сосновом бору", сообщает ИА "Высота 102".
Сегодня, напомним, администрация района предприняла вторую попытку сноса конюшен "Соснового бора" в Волгограде. Рано утром к усадьбе стянули специализированную технику МБУ "ЖКХ Дзержинского района". Охрану общественного порядка осуществляла полиция и ОМОН, за происходящим наблюдали общественники и журналисты. Отметим, что активную позицию по защите конюшен продемонстрировал волгоградец Борис Пылин.

Практически в одиночку он как мог препятствовал сносу строений: преграждал путь тяжелой технике с металлическими ковшами, не давал работникам МБУ пускать в ход топоры и ломы. Несколько сотрудников конного клуба также пытались остановить демонтаж голыми руками. Между тем рабочим удалось срезать часть металлического ограждения, сломать деревянный забор и ворота. Все это время лошади в загонах тревожно озирались и, видимо, надеясь, что люди их в обиду не дадут. Сегодня в конюшнях, которые представляют собой добротные и качественные постройки, содержатся 12 лошадей, 1 пони и 2 ослика. 

Напомним, что распоряжение администрации Дзержинского района о демонтаже объектов конного клуба в "Сосновом бору" было издано 17 января текущего года. Чиновники отправили под снос большую конюшню площадью 956 кв.м., малую конюшню площадью 252 кв.м., навесы, вагончики, загоны для лошадей, хозяйственный блок с манежем площадью 1452 кв.м., металлические ограждения. Собственники в добровольном порядке распоряжение о демонтаже объектов исполнять не стали, поэтому 27 января сносить конюшни приехали сотрудники районного МБУ ЖКХ. Тогда строение спасло решение Дзержинского районного суда о приостановлении демонтажа до рассмотрения дела по существу и вступления решения суда в законную силу. В этот же день его успели отменить, решение было обжаловано.
Накануне стало известно, что судебная коллегия по административным делам Волгоградского областного суда 29 апреля текущего года оставила жалобу представителей "Соснового бора" без удовлетворения, а решение районного суда об отмене мер предварительной защиты – без изменения. Примечательно, что решение апелляционная инстанция вынесла в период действия в судах ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса. 
Как пояснил сегодня представитель "Соснового бора" Рустам Эседулаев, в арбитражном суде Волгоградской области оспаривается распоряжение районной администрации о демонтаже конюшен - дело назначено к рассмотрению на 4 июня. Также подано заявление об обеспечительных мерах в отношении имущества конного клуба - решение ожидается сегодня. По состоянию на 15:00 такого решения еще не было.
До решения суда, как считают представители "Соснового бора", любые действия администрации района по сносу конюшен являются незаконными. 
"Высота 102" будет следить за тем, как будет дальше развиваться ситуация в "Сосновом бору".

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