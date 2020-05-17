В Волгоградской области коронавирус все чаще «приходит из ниоткуда»





Источник заражения большинства новых больных коронавирусом определить невозможно. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный оперштаб, за сутки из 65 заболевших только по 27 гражданам известно, кто их заразил. Так, пятеро прибыли в Волгоградскую область из Москвы, Санкт-Петербурга и Башкортостана, 22 человека инфицировались от контактов с близкими и знакомыми. Остальные 38 – обратились за помощью медиков, после ухудшения самочувствия.

Новых смертельных случаев в регионе не зафиксировано. Всего от последствий коронавируса скончались 13 человек. Большинство заразившихся за сутки – жители Волгограда (22), Николаевского района (10) и Волжского (7). Из общего количества заразившихся пятеро – это дети в возрасте до 6 лет. Наиболее уязвимой, по статистике, оказалась группа людей в возрасте от 50 до 64 лет (22 случая).

Всего в Волгоградской области выявлено 1596 случаев коронавируса. В больницах остаются 1119 пациентов с COVID-2019. С подозрением на инфекцию в стационарах лежат 1358 человек.



