Экология

«Рыба моя»: Волжская ГЭС наращивает водосброс

Экология 17.05.2020 14:12
0
17.05.2020 14:12


Волгоградский гидроузел продолжит держать рыбохозяйственную полку с увеличением объемов сброса воды до 31 мая и далее с постепенным снижением среднесуточного сбросного расхода. Как сообщает ИА «Высота 102», новый график работы водохранилищ на период до 10 июня утвердила межведомственная рабочая группа по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада. 
Так, среднесуточные сбросные расходы Волжской ГЭС с 17 по 30 мая составят 18 000 ± 500 кубометров в секунду, с 31 мая – 17 000 ± 300 кубометров в секунду. Далее среднесуточные сбросные расходы будут ежедневно снижаться на 500 кубометров в секунду до 12000±300 кубометров в секунду к 10 июня с допустимым повышением уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла до отметки 15,2 метра. 
Отмечается, что данный режим на Волгоградском гидроузле позволит, в том числе, продлить рыбохозяйственную полку - наиболее благоприятный водный режим для нереста рыбы в низовьях Волги.
Напомним, что до 15 мая сброс воды на Волжской ГЭС был на уровне 16-16,5 тысячи кубометров в секунду. 
В целом, по информации Росводресурсов, дождевые осадки, прошедшие в первой декаде мая в бассейнах Верхней Волги и Камы, привели к необходимости корректировки режимов работы водохранилищ. На многих бассейнах сложилась неблагоприятная паводковая обстановка, наблюдались интенсивные подъемы уровней воды. В результате приток в Камское водохранилище составил более 201% от нормы. В Нижнекамском и Куйбышевском водохранилищах также наблюдался приток выше нормы вследствие выпавших осадков. По всему Волжско-Камскому каскаду в мае наблюдается приток выше нормы. 
Напомним, ранее Росгидромет прогнозировал суммарный приток воды в водохранилища на Волге и Каме в апреле 50-80% нормы, во втором квартале – 65-80% нормы.
Отмечается, что режимы подлежат оперативной корректировке в зависимости от складывающихся гидрометеорологических условий и водохозяйственной обстановки.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача" - дом с классными планировками! Ипотека - от 6%. …
Экология
17.05.2020 11:42
Экология 17.05.2020 11:42
Комментарии

0
Далее
Экология
17.05.2020 09:34
Экология 17.05.2020 09:34
Комментарии

0
Далее
Экология
16.05.2020 09:37
Экология 16.05.2020 09:37
Комментарии

0
Далее
Экология
13.05.2020 17:27
Экология 13.05.2020 17:27
Комментарии

0
Далее
Экология
11.05.2020 13:20
Экология 11.05.2020 13:20
Комментарии

0
Далее
Экология
08.05.2020 15:16
Экология 08.05.2020 15:16
Комментарии

0
Далее
Экология
07.05.2020 16:45
Экология 07.05.2020 16:45
Комментарии

0
Далее
Экология
07.05.2020 15:30
Экология 07.05.2020 15:30
Комментарии

0
Далее
Экология
05.05.2020 19:21
Экология 05.05.2020 19:21
Комментарии

0
Далее
Экология
29.04.2020 09:46
Экология 29.04.2020 09:46
Комментарии

0
Далее
Экология
26.04.2020 22:15
Экология 26.04.2020 22:15
Комментарии

0
Далее
Экология
23.04.2020 13:21
Экология 23.04.2020 13:21
Комментарии 0

0
Далее
Экология
13.04.2020 16:27
Экология 13.04.2020 16:27
Комментарии

0
Далее
Экология
12.04.2020 14:32
Экология 12.04.2020 14:32
Комментарии

0
Далее
Экология
11.04.2020 09:53
Экология 11.04.2020 09:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:47
В Волгоградской области возвращают дачные автобусыСмотреть фотографии
15:44
В Волгоградской области коронавирус все чаще «приходит из ниоткуда»Смотреть фотографии
15:01
В Волгоградской области растет количество детей с коронавирусомСмотреть фотографии
14:17
В Волгоградской области кладбища заросли травой во время пандемииСмотреть фотографии
14:12
«Рыба моя»: Волжская ГЭС наращивает водосбросСмотреть фотографии
13:24
Волгоградцу за дешевую наклейку с лунным персонажем присудили космический штрафСмотреть фотографии
12:28
В Волгоградской области запутались с количеством умерших от коронаврусаСмотреть фотографии
11:43
В Волгоградской области еще 65 человек заболели коронавирусомСмотреть фотографии
11:42
Да, Арчеда: умирающую реку в Волгоградской области начнут оживлять за 200 миллионов в начале летаСмотреть фотографии
11:15
В Волгоградской области снизилась заболеваемость СПИДомСмотреть фотографии
10:26
В ДТП с такси пострадал волгоградецСмотреть фотографии
09:34
В Волгоградской области расчистят Яму почти за 100 миллионов рублейСмотреть фотографии
21:54
Правительство РФ выделило волгоградским медикам еще около 400 миллионов рублейСмотреть фотографии
19:03
В Волгоградской области проводят эпидрасследование после похорон цыганского баронаСмотреть фотографии
17:12
Голодные и злые: повара детсадов Волгограда пожаловались прокурору на урезанную зарплатуСмотреть фотографии
16:37
Всего четверть миллиона: волгоградские эпидемиологи раскрыли свои зарплатыСмотреть фотографии
15:26
В Волгоградскую область коронавирус завезли из Воронежа и МосквыСмотреть фотографии
15:09
Волгоградец стал фигурантом уголовного дела за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»Смотреть фотографииCмотреть видео
14:34
В России будут штрафовать за отказ от тестирования на COVID-19Смотреть фотографии
13:48
Четырнадцатая жертва коронавируса в Волгоградской области - бывший учительСмотреть фотографии
11:47
Плюс 86: в Волгоградской области количество случаев коронавируса перевалило за полторы тысячиСмотреть фотографии
11:35
Волгоградские полицейские спасли раков от поедания столичными гурманамиСмотреть фотографии
10:19
Новая атака на конюшни в Волгограде: «Сосновый бор» предложил варианты капитуляцииСмотреть фотографии
09:43
В Волгограде водитель погиб под колесами своего грузовикаСмотреть фотографии
09:37
«Год для паводка был идеальным!»: в волгоградском штабе ОНФ бьют тревогу из-за режимов ГЭССмотреть фотографии
09:28
Бюджет Волгоградской области потратится на акции АО «Корпорация развития»Смотреть фотографии
08:41
Маршрутки частично возвращают на улицы ВолгоградаСмотреть фотографии
07:23
Инспектор облкомприроды задержан под Волгоградом с тушей убитого кабана и карабиномСмотреть фотографии
22:25
В Волгограде нацелились на ночной снос конюшен «Соснового бора»Смотреть фотографии
21:37
Под Волгоградом тело четырехлетнего ребенка найдено в прудуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 