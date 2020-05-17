«Рыба моя»: Волжская ГЭС наращивает водосброс





Волгоградский гидроузел продолжит держать рыбохозяйственную полку с увеличением объемов сброса воды до 31 мая и далее с постепенным снижением среднесуточного сбросного расхода. Как сообщает ИА «Высота 102», новый график работы водохранилищ на период до 10 июня утвердила межведомственная рабочая группа по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.

Так, среднесуточные сбросные расходы Волжской ГЭС с 17 по 30 мая составят 18 000 ± 500 кубометров в секунду, с 31 мая – 17 000 ± 300 кубометров в секунду. Далее среднесуточные сбросные расходы будут ежедневно снижаться на 500 кубометров в секунду до 12000±300 кубометров в секунду к 10 июня с допустимым повышением уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла до отметки 15,2 метра.

Отмечается, что данный режим на Волгоградском гидроузле позволит, в том числе, продлить рыбохозяйственную полку - наиболее благоприятный водный режим для нереста рыбы в низовьях Волги.

Напомним, что до 15 мая сброс воды на Волжской ГЭС был на уровне 16-16,5 тысячи кубометров в секунду.

В целом, по информации Росводресурсов, дождевые осадки, прошедшие в первой декаде мая в бассейнах Верхней Волги и Камы, привели к необходимости корректировки режимов работы водохранилищ. На многих бассейнах сложилась неблагоприятная паводковая обстановка, наблюдались интенсивные подъемы уровней воды. В результате приток в Камское водохранилище составил более 201% от нормы. В Нижнекамском и Куйбышевском водохранилищах также наблюдался приток выше нормы вследствие выпавших осадков. По всему Волжско-Камскому каскаду в мае наблюдается приток выше нормы.

Напомним, ранее Росгидромет прогнозировал суммарный приток воды в водохранилища на Волге и Каме в апреле 50-80% нормы, во втором квартале – 65-80% нормы.

Отмечается, что режимы подлежат оперативной корректировке в зависимости от складывающихся гидрометеорологических условий и водохозяйственной обстановки.



