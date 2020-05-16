



О том, что сегодняшняя ситуация с режимами сбросов воды на Волжской ГЭС ведет к еще более плачевным последствиям для Волго-Ахтубинской поймы, заявил член регионального штаба ОНФ Константин Глушенок. Как сообщает ИА «Высота 102», со своей страницы в соцсети активист обратился к главе государства.



«Уважаемый Владимир Владимирович, это не должно остаться без последствий, агентство водных ресурсов буквально торпедирует Вашу Программу спасения Волги, о которой Вы заявили в Волгограде, экосистема поймы подвергается системному уничтожению», - Константин Глушенок выразил мнение, что этот год был идеальным для паводка, однако Волго – Ахтубинская пойма не получила достаточное количество воды.



«Сейчас мы наблюдаем настоящий паводок, сброс на Волгоградской ГЭС уже превышает 16000 кубометров воды в секунду.

Волгоградцы, естественно, недоумевают, почему основной, апрельский паводок прошёл так рано, что сорвал нерест и был так скуден, что пойма оказалась не заполненной? Сброс составил 26000 кубометров в секунду и продолжался всего 5 дней! Хотя все уже знают, что нам нужно 27000 минимум 14 дней. Так вот, нам объяснили, что межведомственная рабочая группа приняла такое решение, так как каскад был заполнен, дальше воду держать нет смысла, а дополнительного прихода воды, необходимого для полноценного паводка не будет. Откуда же вода?

Она появилась вопреки прогнозам, неожиданно и в таких количествах, что в верхах появилась угроза наводнения. В Камское водохранилище пришло 200% нормы. Почему же МРГ не учла всего этого и нанесла очередной удар по экосистеме поймы, имея все возможности сработать полноценный паводок. И затем сбалансировать уровень каскада вновь поступившей водой?», - задается вопросом член регионального штаба ОНФ и предположил, что действия некоторых профильных структур демонстрируют безответственный и непрофессиональный подход к делу.

С сегодняшнего дня Росводресурсы в соответствии с рекомендациями Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада установили режимы работы Волгоградского гидроузла 17000 ± 500 м³/с, с 17 по 30 мая 18000±500 м³/с, 31 мая 17000±300 м³/с. Далее, по информации Волжской ГЭС, среднесуточные сбросы будут ежедневно снижаться по 500 м³/с и к 10 июня составят 12000±300 м³/с.