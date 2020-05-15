Голодные и злые: повара детсадов Волгограда пожаловались прокурору на урезанную зарплату





Сегодня десятки сотрудников пищеблоков детских садов Дзержинского района Волгограда обратилась к прокурору области с жалобой на работодателя. Как сообщает ИА «Высота 102», под обращением подписались около 70 работников индивидуального предпринимателя Александра Стрельникова. Коммерсант оказывает услуги аутсорсинга дошкольным учреждениям, выступая организатором питания детей.

Авторы письма - повара, кладовщики, кухонные рабочие - утверждают, что в апреле им выплатили мизерную зарплату – от 2300 до 3600 рублей в зависимости от ставки. «Мы не получили даже минимальную зарплату, нам не оплачивают больничные листы. А ведь президент России Владимир Путин заявлял о том, что выплаты сотрудникам ниже МРОТ являются мошенничеством», - указали в заявлении прокурору сотрудники ИП.

Напомним, с 30 марта детские сады Волгограда из-за коронавируса закрылись на каникулы. Повара вынужденно ушли по домам на самоизоляцию. Символические выплаты за апрель сотрудникам пищеблоков устно объяснили простоем в работе. В обращении к прокурору региона Максиму Ершову подчиненные Стрельникова также указали, что были подвергнуты незаконному увольнению на следующей день после закрытия садов. «Нас всех незаконно уволили 31 марта, не поставив в известность», - указали в письме прокурору повара. Обратно работников ИП приняли, как указано в заявлении, спустя неделю, но задним числом – с 1 апреля. Причиной тому, как предполагают сотрудники, явились публикации в СМИ об их увольнении, вызвавшие общественный резонанс.

В новых трудовых договорах прописано, что зарплата составляет в месяц около 13 тысяч рублей. «На наши жалобы руководство заявило, что не попало под программу финансирования предприятий (в рамках оказания мер господдержки из-за пандемии, - прим.ред.).

Поставившие свои подписи под коллективным обращением настоятельно просят прокуратуру принять меры и защитить их права. «Разве мы виноваты в том, что не работаем? Кто будет кормить нас и наших детей? Кто оплатит наши коммунальные счета? Чем нам платить за кредиты, ипотеки? Мы просто в шоке, ужасе и отчаянии», - говорит одна из сотрудников предпринимателя.

Об индивидуальном предпринимателе Александре Стрельникове из открытых источников известно, что на его счету более 700 государственных и муниципальных контрактов на общую сумму свыше 4 млрд рублей. В этом году со Стрельникомым заключены договоры по организации питания в детсадах шести районов Волгограда на 780 млн рублей. В большинстве случаев Стрельников являлся единственным участником конкурсов. Ввиду отсутствия конкуренции контракты с этим ИП заключались по начальной - максимальной цене.

Всего в этом году ИП Стрельников выиграл торги суммарным денежным объемом в 820 млн рублей. Последний контракт от 8 мая заключен с Нижнедобринским психоневрологическим интернатом на 750 тысяч рублей. Днем ранее был подписан договор еще на 405 тысяч рублей с областным кожновененерологическим диспансером.

Предприниматель Стрельников прокомментировал ИА "Высота 102" скандальную историю.

"Организация находится в патовой ситуации. Уже в конце марта из-за закрытия детских садов, выручка снизилась. Начиная с апреля, предприятие полностью находится в простое. Тем не менее, мы полностью в соответствии с законом сделали выплату сотрудникам на 3,9 млн рублей, перечислили налоги 1,1 млн рублей. Несмотря на то, что имели право не принимать людей в связи с окончанием контрактов, которые истекли 31 марта, мы заключили с людьми новые трудовые договора, начиная с 1 апреля, для того, чтобы иметь возможность хоть как-то их поддержать", - говорит коммерсант.

Предприниматель, по его словам, пытался получить финансовую поддержку из бюджета из расчета 12 тысяч 130 рублей на работника, как предприятие, входящее в перечень пострадавших от коронавирусной инфекции. "Но мы не смогли войти в эту программу, потому что у нас слишком много сотрудников, и юридически мы не являемся ни малым, ни средним предприятием", - пояснил Стрельников.

Сейчас положение дел, по словам предпринимателя, ещё сильнее усугубляется, поскольку неизвестно, когда детские сады возобновят работу.

"Опираясь на обращение Владимира Путина от 11 мая, мы обратились в банки за зарплатным кредитом. Сейчас ожидаем решения. Я готов взять на себя дополнительные кредитные обязательства, чтобы сохранить трудовой коллектив", - заключил бизнесмен.



