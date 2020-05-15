



53-летний житель Дубовки, который изначально попался на хранении 10 граммов марихуаны, стал фигурантом еще одного дела после того, как попытался дать взятку офицеру полиции. Как сообщил ИА «Высота 102» исполняющий обязанности руководителя Городищенского МРСО СУ СК России по Волгоградской области Михаил Ганабин, в настоящее время расследование дела завершено. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие), ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства, в значительном размере).

По данным следствия, в феврале текущего года сотрудники территориального подразделения МВД выявили факт хранения у жителя Дубовки наркотических средств, массой свыше 10 граммов. Не желая нести ответственность за содеянное, мужчина решил «договориться» со стражами порядка и предложил им 11 тысяч рублей, положив эти деньги на письменный стол заместителя начальника полиции ОМВД России по Дубовскому району. Полицейский на коррупционное преступление не пошел и сообщил обо всем руководству. В итоге, преступные действия обвиняемого были пресечены оперативными сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции районного подразделения полиции.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру Дубовского района.



