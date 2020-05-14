Борьба с коррупцией

В Волгограде бывшего замглавы района подозревают в получении взятки

Борьба с коррупцией 14.05.2020 15:30
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14.05.2020 15:30


Бывшего заместителя главы Краснооктябрьского района Волгограда, который курировал сферу ЖКХ, подозревают в получении взятки, сообщает ИА "Высота 102".
По информации СУ СКР по Волгоградской области, в отношении 38-летнего бывшего заместителя главы администрации одного из районов областного центра возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).
По данным следствия, осенью 2019 года в деятельности одной из управляющих компаний Волгограда органом местного самоуправления были выявлены нарушения, связанные с благоустройством придомовых территорий и уборкой бытового мусора. За непривлечение к административной ответственности, а также дальнейшее покровительство в деятельности УК, подозреваемый, занимавший на тот момент руководящую должность в районной администрации и курировавший вопросы жилищно-коммунального сектора, потребовал и впоследствии получил от представителя обслуживающей организации 30 тысяч рублей.
Преступная деятельность экс-чиновника была вскрыта оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области, а также Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД.
В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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