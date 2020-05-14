В Волгограде бывшего замглавы района подозревают в получении взятки

Борьба с коррупцией 14.05.2020 15:30
0
14.05.2020 15:30
Бывшего заместителя главы Краснооктябрьского района Волгограда, который курировал сферу ЖКХ, подозревают в получении взятки, сообщает ИА "Высота 102".
По информации СУ СКР по Волгоградской области, в отношении 38-летнего бывшего заместителя главы администрации одного из районов областного центра возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).
По данным следствия, осенью 2019 года в деятельности одной из управляющих компаний Волгограда органом местного самоуправления были выявлены нарушения, связанные с благоустройством придомовых территорий и уборкой бытового мусора. За непривлечение к административной ответственности, а также дальнейшее покровительство в деятельности УК, подозреваемый, занимавший на тот момент руководящую должность в районной администрации и курировавший вопросы жилищно-коммунального сектора, потребовал и впоследствии получил от представителя обслуживающей организации 30 тысяч рублей.
Преступная деятельность экс-чиновника была вскрыта оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области, а также Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД.
В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Реклама
В Волгоградской области лишили мандатов пятерых депутатов14.05.2020 16:18
Борьба с коррупцией 14.05.2020 16:18
Ошибки исправлены: назначены повторные торги на обслуживание ситуационного центра губернатора Волгоградской области13.05.2020 14:14
Борьба с коррупцией 13.05.2020 14:14
В Волгограде задержан руководитель Следственного отдела СУ СКР10.05.2020 19:08
Борьба с коррупцией 10.05.2020 19:08
Дешево не будет: в Волгоградскую область поставят новую партию медицинских масок10.05.2020 17:40
Борьба с коррупцией 10.05.2020 17:40
Плиточка пошла: нижняя терраса набережной Волгограда перестает быть серой10.05.2020 13:39
Борьба с коррупцией 10.05.2020 13:39
Проплешины на новой спортплощадке возмутили родителей школьников Волгограда05.05.2020 18:33
Борьба с коррупцией 05.05.2020 18:33
В ериках Волгоградской области искали взрывоопасные предметы03.05.2020 08:37
Борьба с коррупцией 03.05.2020 08:37
В разгар пандемии на Мамаевом кургане в Волгограде намечается шоу без зрителей02.05.2020 16:53
Борьба с коррупцией 02.05.2020 16:53
Чиновникам Волгоградской области дали отсрочку по предоставлению деклараций о доходах27.04.2020 14:20
Борьба с коррупцией 27.04.2020 14:20
В получении взяток уличили завкафедрой ВУЗа в Волгограде27.04.2020 11:10
Борьба с коррупцией 27.04.2020 11:10
Директору двух УК из Волжского грозит 10 лет за хищение 42 миллионов рублей13.04.2020 13:25
Борьба с коррупцией 13.04.2020 13:25
Следствие выявило новый эпизод получения взятки начальником жд-станции в Волгограде07.04.2020 17:10
Борьба с коррупцией 07.04.2020 17:10
У осужденного экс-сотрудника жд-станции в Волжском изымают взятку через суд03.04.2020 14:46
Борьба с коррупцией 03.04.2020 14:46
Волгоградец снова вставил "палки в колеса" машин для чиновников01.04.2020 17:05
Борьба с коррупцией 01.04.2020 17:05
Миллионный штраф за коррупцию заплатит волгоградское предприятие01.04.2020 15:43
Борьба с коррупцией 01.04.2020 15:43
Реклама