В Волгоградской области почти 100 новых случаев коронавируса за сутки





96 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Волгоградской области за сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграм-канал стопкоронавирус.рф, всего в регионе теперь 1355 заболевших.

Накануне регион вышел на 6-ое место в России по заболеваемости COVID-2019.



