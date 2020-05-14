В Волгоградской области почти 100 новых случаев коронавируса за сутки

Здравоохранение 14.05.2020 11:49
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14.05.2020 11:49
96 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Волгоградской области за сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграм-канал стопкоронавирус.рф, всего в регионе теперь 1355 заболевших.
Накануне регион вышел на 6-ое место в России по заболеваемости COVID-2019.
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