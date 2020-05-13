В Волгоградской области ожидаются заморозки

Экология 13.05.2020 17:27
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13.05.2020 17:27
Заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 2 градусов мороза ожидаются в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, резкое похолодание, согласно прогнозу Волгоградского ЦГМС, ожидается во второй половине ночи и утром 14 мая.
МЧС просит жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности при использовании электронагревательных приборов и печного оборудования.
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