Россия выходит из единого периода нерабочих дней

«С завтрашнего дня, с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная», - отметил президент.
По словам президента, выход из сложного периода распространения коронавируса не будет быстрым. Определенные ограничения, например, на проведение массовых мероприятий, сохраняются. Кроме того, продолжает действовать режим самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.