Россия выходит из единого периода нерабочих дней





Об окончании с 12 мая единого периода нерабочих дней заявил сегодня президент России Владимир Путин, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на текст обращения главы государства. Владимир Путин акцентировал внимание на том, что теперь можно начать переходить к поэтапному смягчению ограничений. Вместе с тем, окончательные решения должны принимать регионы, но ограничения нельзя снимать «под кальку».

«С завтрашнего дня, с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная», - отметил президент.

По словам президента, выход из сложного периода распространения коронавируса не будет быстрым. Определенные ограничения, например, на проведение массовых мероприятий, сохраняются. Кроме того, продолжает действовать режим самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.

В Волгоградской области сегодня заявлено о продлении всеобщего режима самоизоляции до 31 мая, однако официальное постановление губернатора еще не опубликовано.