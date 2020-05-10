Общество 10.05.2020 17:40
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10.05.2020 17:40
ГУП «Волгофарм» заключило договор на поставку новой партии медицинских масок. Как сообщает ИА «Высота 102», на сайте госзаказов опубликована информация о заключении договора с единственным поставщиком – ООО «Экстремфарм-С» на поставку 50 тысяч масок медицинских трехслойных одноразовых за 1 миллион 325 тысяч рублей от российского производителя. То есть закупочная цена одной маски составила 26 рублей 50 копеек.
Ранее в Волгоградскую область завозили маски из Китая. В розничной продаже они появились по цене 40 рублей за штуку, что возмутило жителей. Однако выяснилось, что такая стоимость масок была вызвана высокой закупочной ценой. Российский товар обошелся чуть дешевле, поэтому ожидается, что розничная стоимость масок будет если и пониже, то ненамного. То есть, о доступности актуального товара для всех слоев населения сегодня говорить все равно не приходится.
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