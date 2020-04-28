В Волгоградской области почти 300 заболевших коронавирусом





За сутки в Волгоградской области коронавирус выявлен у 25 человек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт правительства РФ стопкоронавирус.рф, всего в регионе зафиксировано уже 297 случаев заражения, из которых 8 человек скончались.

По данным регионального оперативного штаба, с начала пандемии под медицинское наблюдение попали почти 10 тысяч граждан, прибывших из эндемичных территорий. В режиме самоизоляции на дому находятся свыше 2100 человек, в стационарах - 690 пациентов, в том числе 32 ребенка. Из больниц выписано 46 человек, которые вылечились от коронавируса.