Главное

Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной

Актуально

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Федеральные новости

Федеральные новости
 Жители заблокировали в суде стройку бизнес-центра на набережной Ростова
В Ростове-на-Дону Арбитражный суд поставил точку в споре о строительстве бизнес-центра на набережной. Как сообщает Привет-Ростов, суд окончательно отказал компании ООО «Парус» в иске, который позволял бы возведение 12-этажного...
Федеральные новости
 ВСУ ударили ракетами по Брянску: есть погибшие и раненые
ВСУ 10 марта нанесли ракетный удар по Брянску. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале сообщил о последствиях атаки. - Укронацисты намеренно ударили по...
Общество

Четверть миллиона волгоградцев вступили в общедомовые чаты в MAХ

Общество 12.03.2026 05:41
0
12.03.2026 05:41


Порядка 250 тысяч жителей региона уже состоят в общедомовых чатах на платформе национального мессенджера. Такие данные сообщили в региональном госжилнадзоре.  Волгоградская область продолжает держать лидирующие позиции по количеству подключений.

Напомним, в конце 2025 года Президент подписал закон, закрепивший в Жилищном кодексе обязанность за ресурсоснабжающими, управляющими организациями, а также региональными операторами ТКО и капремонта организовать взаимодействие в МАХ. 

Новый формат - посредством интеграции МАХ и ГИС ЖКХ (в том числе ее мобильной версии «Госуслуги Дом») позволяет жителям направлять обращения в цифровом виде и получать на них официальные ответы, что повысит прозрачность работы УК. Больше не нужно искать информацию и общаться с соседями в разных мессенджерах, подчеркнули в госжилнадзоре. 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
12.03.2026 06:47
Общество 12.03.2026 06:47
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2026 06:28
Общество 12.03.2026 06:28
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2026 05:41
Общество 12.03.2026 05:41
Комментарии

0
Далее
Общество
11.03.2026 21:50
Общество 11.03.2026 21:50
Комментарии

0
Далее
Общество
11.03.2026 21:27
Общество 11.03.2026 21:27
Комментарии

0
Далее
Общество
11.03.2026 20:38
Общество 11.03.2026 20:38
Комментарии

0
Далее
Общество
11.03.2026 19:38
Общество 11.03.2026 19:38
Комментарии

0
Далее
Общество
11.03.2026 18:31
Общество 11.03.2026 18:31
Комментарии

0
Далее
Общество
11.03.2026 17:24
Общество 11.03.2026 17:24
Комментарии

0
Далее
Общество
11.03.2026 16:29
Общество 11.03.2026 16:29
Комментарии

0
Далее
Общество
11.03.2026 16:03
Общество 11.03.2026 16:03
Комментарии

0
Далее
Общество
11.03.2026 15:03
Общество 11.03.2026 15:03
Комментарии

0
Далее
Общество
11.03.2026 14:37
Общество 11.03.2026 14:37
Комментарии

0
Далее
Общество
11.03.2026 14:29
Общество 11.03.2026 14:29
Комментарии

0
Далее
Общество
11.03.2026 13:34
Общество 11.03.2026 13:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

06:47
9-часовая угроза атаки БПЛА снята в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:28
Пацанка из Волгограда снялась в популярном реалити на канале «Пятница»Смотреть фотографии
06:10
Машину волгоградца разбили трубой из-за парковочного конфликтаСмотреть фотографии
05:41
Четверть миллиона волгоградцев вступили в общедомовые чаты в MAХСмотреть фотографии
21:50
В Волгоградской области объявлена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
21:27
Волгоградских чиновников и депутатов освободят от тотального аудита доходовСмотреть фотографии
20:38
«Не исключён подъём малых рек до опасных значений»: Волгоградский ЦГМС уточнил прогноз на весенний паводокСмотреть фотографии
20:02
В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. ХорошеваСмотреть фотографии
19:38
В Волгоградской области беспилотники и камеры с ИИ начнут спасать утопающихСмотреть фотографии
18:35
Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи»Смотреть фотографии
18:31
В 16,6 млн обойдется проект реконструкции энергосетей на трамвайных маршрутах №№3 и 4Смотреть фотографии
17:53
Участник бизнеса с ЦРБ на фиктивной инвалидности осужден под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:24
На волгоградку завели дело после «пьяного» ДТП с бегством 8 мартаСмотреть фотографии
16:29
ВРП в Волгоградской области превысил полтора триллиона рублейСмотреть фотографии
16:03
Волгоградцам объяснили, как получить вычеты за фитнес и спортСмотреть фотографии
15:23
Суд в Волгограде по делу экс-депутата Короткова хотели закрыть из-за его доходовСмотреть фотографии
15:03
Глава Экосовета Соловьева актуализировала задачи по восстановлению лесов в регионеСмотреть фотографии
14:37
Под Волгоградом ищут желающих вложиться в строительство зоны дорожного сервисаСмотреть фотографии
14:29
Суд в Волгограде из-за нелегала приостановил работу ИПСмотреть фотографии
13:34
Волгоградские овощи выдержали 238 испытаний в лабораторииСмотреть фотографии
13:08
Александр Рычагов сложил полномочия главы Быковского районаСмотреть фотографии
13:04
«Ротор» стал лидером по количеству болельщиков в 23-м туреСмотреть фотографии
12:29
Крупную фармкомпанию внесли в «черный» список за срыв поставки лекарств волгоградским диабетикамСмотреть фотографии
12:02
Под Волгоградом суд обязал облкомдортранс отремонтировать 39-километровую дорогуСмотреть фотографии
11:29
Начальник отделения FPV-дронов с позывным «Ростов» уничтожил 18 украинских танковСмотреть фотографииCмотреть видео
11:29
В Волгограде на площадке царицынской каланчи откроют музей Виктора ЛосеваСмотреть фотографии
11:26
Ворошиловский торговый центр подвел итоги акции «Подарки любимым»Смотреть фотографии
11:12
Суд в Сочи отложил на две недели дело волгоградца ПакаСмотреть фотографии
10:56
Три «вкусных» и «урожайных» праздника устроят для волгоградцев в 2026 годуСмотреть фотографии
10:45
Жители заблокировали в суде стройку бизнес-центра на набережной РостоваСмотреть фотографии
 