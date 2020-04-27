В Волгограде полковник МВД тяжело ранен при взрыве на улице Хорошева

Происшествия 27.04.2020 20:14
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27.04.2020 20:14
ЧП произошло на улице Хорошева в Дзержинском районе Волгограда. Как стало известно ИА "Высота 102", по предварительным данным, на парковке у летнего кафе при открытии водителем автомобиля 2012 года выпуска сработало взрывное устройство. Пострадавший мужчина - 69-летний пенсионер МВД, полковник Владимир Лазарев. Очевидцы утверждают, что на поясе отставного полицейского, которого при взрыве откинуло на несколько метров назад, была замечена кобура с пистолетом. Экс-сотрудник МВД госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу СМП №25, находится без сознания. На месте взрыва работают специалисты профильных органов. Есть данные, что произошедшее может являться покушением на жизнь.
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