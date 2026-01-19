Полиция задержала организатора нарколаборатории в Волгограде





В Волгограде полицейские сообщили о задержании местного жителя, который наладил производство наркотиков в подвале собственного гаража. В отношении мужчины сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ – незаконное производство и сбыт наркотиков. 33-летнему волгоградцу может грозить срок до 20 лет лишения свободы.





19 января Главным управлением МВД России по Волгоградской области было опубликовано оперативное видео. На кадрах – нарколаборатория, оборудование для которой и химреагенты волгоградец покупал через Интернет. Сообщается, что производством синтетических наркотиков он промышлял с весны 2025 года.

– По данным следствия, в мае 2025 года, приняв предложение анонимного представителя теневого наркомаркета, мужчина организовал в Волгограде производство и сбыт синтетических наркотиков. Деятельность волгоградца по незаконному производству «синтетики» была пресечена сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России во взаимодействии с коллегами из ГСУ регионального ведомства при содействии ГУНК МВД России, – сообщили в Главке.

В списке изъятого из лаборатории: реактор, сушильные шкафы, СИЗ, а также около 40 канистр с различными химическими реактивами. В подвале также находились готовые партии мефедрона массой свыше 2 килограммов, а также производным N-метилэфедрона весом более 400 граммов.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте и отправке в СИЗО организатора нарколаборатории. Устанавливаются каналы поставки химических веществ и распространения готовых наркотиков.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области