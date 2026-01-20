Волгоградец отсудил 2,1 миллиона у двух клиник за неудачную пластику

Дзержинский районный суд Волгограда обязал две клиники выплатить больше 2 миллионов рублей местному жителю за некачественную пластическую операцию. Мужчина оплатил больше 600 тысяч за медицинские услуги, но потом был вынужден переделывать неудачную работу пластических хирургов.

В районном суде сообщили, что судился волгоградец с ООО «Мака-Мед» и ООО «Люкс Медклиник», которые и должны оплатить недовольному клиенту убытки, неустойку, проценты за пользование чужими деньгами, компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы в общей сумме более 2,1 миллиона рублей.

Договоры на оказания платных медицинских услуг в области пластической хирургии мужчина заключил в период с 24 апреля по 17 февраля 2022 года. Однако результатом он оказался недоволен. Хирургическое вмешательство привело к неблагоприятным для его здоровья последствиям и отразилось на внешности, что было установлено в ходе другого разбирательства в Волгоградском областном суде в ноябре 2024 года. Какую конкретно операцию мужчина проводил в клиниках – не сообщается.

Однако после он был вынужден обратиться за помощью в АО «Институт пластической хирургии и косметологии», потратив там еще около 700 тысяч рублей. В свою очередь клиники, где ранее мужчине проводили операцию, его претензии о возмещении убытков оставили без ответа.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.





