Росводресурсы до 10 февраля продлили режим пропуска вод Волжского ГЭС





19 января Росводресурсы сообщили об итогах заседания рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада. Межведомственный орган принял решение сохранить текущий уровень сброса вод Волжской ГЭС вплоть до 10 февраля.

По данным специалистов, в январе 2026 года суммарный приток составит 9-11,8 км³, что на треть превышает норму. Поэтому действующий с 11 декабря режим пропуска позволит поддержать уровень водохранилищ в пределах нормативных отметок 14,5-15,0 метров.

Отметим, решение по итогу работы комиссии может быть пересмотрено в случае неблагоприятной гидрологической обстановки.

Фото из архива ИА «Высота 102»