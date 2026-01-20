Общество

В Волгограде послевоенный дом треснул после капремонта

20.01.2026
Дефекты после капремонта фасада дома в Волгограде устранили в результате вмешательства госжилнадзора. По данным ведомства, жители дома № 22 по улице Козловская пожаловались на трещины и деформацию цокольной части жилого строения после того, как в 2019 году здесь провели капремонт.

Проверка подтвердила доводы граждан. УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Подрядной организации  пришлось выполнить работы по приведению цокольной части дома в надлежащее техническое состояние.

Справка. Двухэтажный дом №22 по ул. Козловская в Ворошиловском районе Волгограда был построен в 1950 году.
 

Фото Госжилнадзора


