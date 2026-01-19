Происшествия

В Тамбовской области погибли два дагестанца при столкновении с фурой из Волгограда

Происшествия 19.01.2026 12:04
В Тамбовской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и фурой из Волгограда. Как уточнили в пресс-службе главка МВД тамбовской области, двое уроженцев Дагестана, находившихся в момент столкновения в легковом автомобиле FAW, погибли на месте. 



Уточняется, что трагедия произошла на 375 километре федеральной трассы Р-22 Каспий в Первомайском округе Тамбовской области. Водитель легковушке не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo, двигавшемся из Волгограда. 


На сохранившемся после аварии спидометре легковушки, который сфотографировали сотрудники ДПС, можно заметить, что в момент столкновения автомобиль двигался со скоростью более 180 км/ч. 

Фото и видео: ГУ МВД России по Тамбовской области

