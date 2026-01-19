



В Тамбовской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и фурой из Волгограда. Как уточнили в пресс-службе главка МВД тамбовской области, двое уроженцев Дагестана, находившихся в момент столкновения в легковом автомобиле FAW, погибли на месте.





Уточняется, что трагедия произошла на 375 километре федеральной трассы Р-22 Каспий в Первомайском округе Тамбовской области. Водитель легковушке не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo, двигавшемся из Волгограда.





На сохранившемся после аварии спидометре легковушки, который сфотографировали сотрудники ДПС, можно заметить, что в момент столкновения автомобиль двигался со скоростью более 180 км/ч.

Фото и видео: ГУ МВД России по Тамбовской области