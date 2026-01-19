29-летнего волгоградца пырнули ножом в кафе





Волгоградец накануне, 18 января, попал в больницу с проникающей колото-резаной раной грудной клетки после посещения одного из увеселительных заведений Краснооктябрьского района. Как рассказали в УМВД по г.Волгограду, после сообщения медиков о травме криминального характера был задержан 29-летний подозреваемый.

Выяснилось, что в воскресенье потерпевший распивал алкогольные напитки в заведении общепита, когда между ним и его ровесником произошел словесный конфликт. В качестве аргумента подозреваемый схватил нож со столика и нанес им удар своему оппоненту.

Возбуждено уголовное дело, а причинивший ножевое ранение мужчина задержан. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.



