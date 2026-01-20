Под Ростовом спасли лебедя, охранявшего погибшую возлюбленную





В Ростовской области спасатели выдвинулись на помощь к лебедю, который охранял свою погибшую партнершу, передает Привет-Ростов.

Специалисты ГКУ РО «Ростовская областная поисково-спасательная служба» прибыли на реку Большой Несватай в Родионово-Несветаевской слободе, где обнаружили лебедя, который преданно охранял свою мертвую самку на льдине. С помощью надувного плота и страховочной веревки спасатели забрали птицу и доставили на берег.

Позже птица была передана специалистам по ведению охотничьего хозяйства для дальнейшего ухода и возвращения в естественную среду обитания.

Фото: ГКУ РО «Ростовская областная поисково-спасательная служба»