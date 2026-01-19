ДТП с падением пешеходного моста на трассе М-4 «Дон» попало на видео





В Ростовской области самосвал снес пешеходный мост на федеральной трассе М-4 «Дон» в Каменске-Шахтинском. Как сообщает Привет-Ростов, к счастью, в момент ДТП людей на мосту не было – пострадал лишь водитель грузовика.

– Авария случилась в направлении Москвы, когда 46-летний водитель не опустил платформу после разгрузки, в результате чего кузов зацепил конструкцию моста, – сообщает ростовское издание. – От сильного удара часть сооружения обрушилась на разделительную полосу, а фрагменты конструкции повредили движущуюся технику.







Свидетелями происшествия стали водители других транспортных средств. Момент обрушения моста был записан на видео и опубликован в социальных сетях.

– Обрушившийся мост буквально подпрыгнул в воздухе и повредил как легковые, так и грузовые автомобили. Прицеп одной из фур смялся от удара словно бумажный лист, а огромные осколки конструкции полностью перекрыли часть дороги, – уточняют ростовские журналисты.

В результате ДТП на федеральной трассе образовалась пробка.

Видео: читатели Привет-Ростов