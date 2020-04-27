В Волгоградской области аферист задорого продавал пенсионерам дешевые газоанализаторы





В мошенничестве подозревается 32-летний житель Волгограда, выдававший себя за сотрудника газовой службы. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, с марта по апрель текущего года подозреваемый посещал пенсионеров под видом газовика. Он осматривал газовое оборудование в домах и квартирах пожилых людей, заявлял им о возможной утечке газа, а затем предлагал купить за 10 тысяч рублей газоанализатор для обеспечения безопасности. Испугавшись возможного отравления, пожилые люди приобретали приборы. Через некоторое время понимая, что стали жертвами обмана, они обращались в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение злоумышленника. Он сознался в содеянном и пояснил, что перед посещением пенсионеров надевал жилетку с логотипом газовой службы, что вызывало доверие у жильцов. Стоимость одного газоанализатора, приобретаемого им на рынке, составляла чуть выше одной тысячи рублей. Данные деяния совершал с целью улучшить свое материальное положение.

Следователями Отдела МВД России по Николаевскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ – "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину". За содеянное подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.



