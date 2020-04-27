В получении взяток уличили завкафедрой ВУЗа в Волгограде

Борьба с коррупцией 27.04.2020 11:10
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27.04.2020 11:10
О завершении расследования расследования уголовного дела в отношении бывшей заведующей кафедрой одного из ВУЗов Волгограда, заявили сегодня в следственным отделе по Центральному району. Как сообщили ИА «Высота 102» следователи, экс-сотрудница ВУЗа обвиняется в совершении двух эпизодов получения должностным лицом взятки за заведомо незаконные действия.
«По данным следствия, являясь научным руководителем дипломных работ и по совместительству заместителем председателя государственной экзаменационной комиссии, обвиняемая предложила двум своим выпускникам облегчить их труд – написать за них магистерские диссертации и помочь в их защите. При этом, подготовленные студентами проекты указанных работ она по разным причинам неоднократно отклоняла. Свои услуги педагог оценила в общей сложности в 40 тысяч рублей. Получив деньги, своё обещание женщина выполнила – на итоговом экзамене учащимся были выставлены оценки «отлично»», - рассказали в СУ СКР по региону.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области, которые также осуществляли оперативное сопровождение хода расследования.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру Центрального района.
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