В получении взяток уличили завкафедрой ВУЗа в Волгограде





О завершении расследования расследования уголовного дела в отношении бывшей заведующей кафедрой одного из ВУЗов Волгограда, заявили сегодня в следственным отделе по Центральному району. Как сообщили ИА «Высота 102» следователи, экс-сотрудница ВУЗа обвиняется в совершении двух эпизодов получения должностным лицом взятки за заведомо незаконные действия.

«По данным следствия, являясь научным руководителем дипломных работ и по совместительству заместителем председателя государственной экзаменационной комиссии, обвиняемая предложила двум своим выпускникам облегчить их труд – написать за них магистерские диссертации и помочь в их защите. При этом, подготовленные студентами проекты указанных работ она по разным причинам неоднократно отклоняла. Свои услуги педагог оценила в общей сложности в 40 тысяч рублей. Получив деньги, своё обещание женщина выполнила – на итоговом экзамене учащимся были выставлены оценки «отлично»», - рассказали в СУ СКР по региону.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области, которые также осуществляли оперативное сопровождение хода расследования.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру Центрального района.







