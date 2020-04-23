В Волгограде заблокировали виртуальные рынки криминальных услуг

Расследования 23.04.2020 10:24
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23.04.2020 10:24
Доступ к девяти Интернет-ресурсам, предлагавшим услуги противоправного характера, заблокирован по искам прокуратуры Волгограда. Как сообщила ИА «Высота 102» сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, указанные сайты представляли собой торговые Интернет-площадки, где совершались сделки и осуществлялись расчеты между пользователями без каких-либо запретов.
К свободной продаже, к примеру, предлагались поддельные документы, фальшивые купюры, услуги по взлому электронной почты и аккаунтов в социальных сетях, по обналичиванию денежных средств и прочее.
Вход на сайты осуществлялся свободно, не требовал предварительной регистрации и пароля, информация являлась доступной для всех пользователей сети «Интернет».
Прокуратурой Волгограда в суд были предъявлены административные исковые заявления о признании соответствующей информации запрещенной для распространения на территории Российской Федерации. Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме. В настоящее судебные решения фактически исполнены.
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