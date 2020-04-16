В Волгоградской области за сутки выявили 11 больных COVID-19

Расследования 16.04.2020 11:49
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16.04.2020 11:49
Одиннадцать новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Волгоградской области за минувшие сутки. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщает портал правительства РФ стопкоронавирус.рф. На сегодняшний день общее число подтвержденных случаев коронавируса в регионе достигло 58.
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