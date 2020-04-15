В Волгограде пациентов госпиталей на первичный осмотр отправят в армейские палатки

Здравоохранение 15.04.2020 15:05
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15.04.2020 15:05
Большие палатки разобьют возле всех больниц Волгоградской области, при которых созданы инфекционные госпитали. Об этом сегодня на брифинге заявил председатель комитета здравоохранения региона Анатолий Себелев, сообщает ИА «Высота 102». В этих шатрах будет проводиться первичный осмотр пациентов «Скорой помощи» с признаками коронавирусной инфекции. Такие меры предпринимаются с целью не допустить большого скопления карет неотложек, как это происходило в Москве.
Первая палатка защитного цвета в минувшие выходные появилась на территории у клинической больницы №5 Волгограда. Всего в Волгоградской области будет функционировать 14 госпиталей, формирование которых завершится в ближайшие дни.
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