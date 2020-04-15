В Волгограде пациентов госпиталей на первичный осмотр отправят в армейские палатки





Большие палатки разобьют возле всех больниц Волгоградской области, при которых созданы инфекционные госпитали. Об этом сегодня на брифинге заявил председатель комитета здравоохранения региона Анатолий Себелев, сообщает ИА «Высота 102». В этих шатрах будет проводиться первичный осмотр пациентов «Скорой помощи» с признаками коронавирусной инфекции. Такие меры предпринимаются с целью не допустить большого скопления карет неотложек, как это происходило в Москве.

Первая палатка защитного цвета в минувшие выходные появилась на территории у клинической больницы №5 Волгограда. Всего в Волгоградской области будет функционировать 14 госпиталей, формирование которых завершится в ближайшие дни.



