Происшествия

В Волгоградской области грабитель отобрал у женщины сумки с продуктами

Происшествия 08.04.2020 16:40
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08.04.2020 16:40


Сумки с продуктами отобрал злоумышленник в Жирновском районе у 35-летней женщины. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, грабеж произошел в рабочем поселке Линево. Пострадавшая сообщила полиции, что на нее напал мужчина, когда она шла домой с магазина. С применением насилия, не опасного для здоровья, он открыто похитил сумки с продуктами.
Полиция установила и задержала грабителя. Им оказался ранее судимый 32-летний местный житель. Как выяснилось, он подозревается в серии грабежей, совершенных в районе в марте-апреле текущего года.
В конце марта, как считает следствие, подозреваемый напал на 33-летнюю жительницу района и похитил деньги. Еще одно преступление он совершил в апреле в отношении 80-летней жительницы села Александровка. В силу возраста, состояния здоровья и отсутствия телефона, пенсионерка смогла сообщить в полицию о преступлении только через три дня. С ее слов, к ней в домовладение зашел неизвестный мужчина и с применением насилия пытался похитить ценности. Обыскав жилой дом, и не найдя ничего ценного, он скрылся.
Все потерпевшие дали показания и составили словесный портрет преступника, по которому его удалось найти и задержать. За содеянное ему грозит до 7 лет лишения свободы. 

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