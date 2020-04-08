В Волгоградской области грабитель отобрал у женщины сумки с продуктами

Происшествия 08.04.2020 16:40
0
08.04.2020 16:40
Сумки с продуктами отобрал злоумышленник в Жирновском районе у 35-летней женщины. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, грабеж произошел в рабочем поселке Линево. Пострадавшая сообщила полиции, что на нее напал мужчина, когда она шла домой с магазина. С применением насилия, не опасного для здоровья, он открыто похитил сумки с продуктами.
Полиция установила и задержала грабителя. Им оказался ранее судимый 32-летний местный житель. Как выяснилось, он подозревается в серии грабежей, совершенных в районе в марте-апреле текущего года.
В конце марта, как считает следствие, подозреваемый напал на 33-летнюю жительницу района и похитил деньги. Еще одно преступление он совершил в апреле в отношении 80-летней жительницы села Александровка. В силу возраста, состояния здоровья и отсутствия телефона, пенсионерка смогла сообщить в полицию о преступлении только через три дня. С ее слов, к ней в домовладение зашел неизвестный мужчина и с применением насилия пытался похитить ценности. Обыскав жилой дом, и не найдя ничего ценного, он скрылся.
Все потерпевшие дали показания и составили словесный портрет преступника, по которому его удалось найти и задержать. За содеянное ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Реклама
В Волгограде четыре человека пострадали в ДТП с автобусом08.04.2020 09:59
Происшествия 08.04.2020 09:59
Огонь перекинулся на частный сектор: крупный пожар в Волгограде06.04.2020 16:43
Происшествия 06.04.2020 16:43
В Дзержинском районе Волгограда тушат пожар в балке06.04.2020 14:19
Происшествия 06.04.2020 14:19
В Волгоградской области перевернулся грузовик с досками, есть пострадавшие06.04.2020 10:27
Происшествия 06.04.2020 10:27
В центре Волгограда двое мотоциклистов пострадали в ДТП06.04.2020 09:30
Происшествия 06.04.2020 09:30
В Волгоградской области водитель бросил раненого товарища после ДТП05.04.2020 10:04
Происшествия 05.04.2020 10:04
В Волгоградской области пьяный водитель угробил пассажирку05.04.2020 09:48
Происшествия 05.04.2020 09:48
Рванула на красный: в Волгограде пятилетний ребенок получил травму в ДТП с «Ладой Калиной»04.04.2020 14:05
Происшествия 04.04.2020 14:05
В Волгоградской области в перевернувшемся автомобиле погибли двое молодых мужчин04.04.2020 13:26
Происшествия 04.04.2020 13:26
Волгоградка закопала убитого топором мужчину на берегу Ахтубы и сдалась04.04.2020 09:56
Происшествия 04.04.2020 09:56
Автомобиль перевернулся на скорости в центре Волгограда03.04.2020 20:02
Происшествия 03.04.2020 20:02
Житель Волгоградской области устроил стрельбу из автомата у кафе03.04.2020 16:36
Происшествия 03.04.2020 16:36
Жительнице Котово грозит 40-тысячный штраф за нарушение режима самоизоляции03.04.2020 09:39
Происшествия 03.04.2020 09:39
В Волгограде прикрыли работающий в пандемию массажный салон (ВИДЕО)02.04.2020 13:33
Происшествия 02.04.2020 13:33
В Волжском жильцов многоэтажки из-за пожара вывели из квартир на улицу02.04.2020 11:57
Происшествия 02.04.2020 11:57
Реклама