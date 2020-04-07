Борьба с коррупцией 07.04.2020 17:10
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07.04.2020 17:10
Новый эпизод получения взятки выявлен в рамках расследования уголовного дела по обвинению в коррупционном преступлении начальника железнодорожной станции Бетонная – структурного подразделения Приволжской дирекции управления движением – филиала ОАО "РЖД". Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в Волгоградском следственном отделе на транспорте Южного следственного управления на транспорте СКР.
По версии следствия, фигурант дела в июне 2019 года получил взятку в размере 70 тысяч рублей от генерального директора коммерческой организации за ускорение процесса разработки инструкции о порядке обслуживания железнодорожного пути необщего пользования, необходимой для подписания договора между ОАО "РЖД" и указанной организации на подачу ее вагонов и их уборку. Эпизод квалифицирован по ч.2 ст. 290 УК РФ (Получение взятки).
Как ранее сообщало информагентство, начальник станции Бетонная, которая расположена в микрорайоне Гумрак, также подозревается в том, что с 2017 по 2019 годы неоднократно получал деньги от представителей двух коммерческих компаний, путем безналичного перевода на банковскую карту за ускорение процесса подачи вагонов с грузом на подъездные пути указанных организаций и увеличение объема подаваемых вагонов. Общая сумма таких перечислений, как считает следствие, составила более 110 тысяч рублей.
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