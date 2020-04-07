Общество 07.04.2020 09:29
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07.04.2020 09:29
В режиме видеоконференции личному составу Управления МВД России по Волгограду руководитель регионального Главка генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко представил нового начальника. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», полицию города возглавил подполковник полиции Дмитрий Возжаев.
По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, Дмитрий Анатольевич Возжаев родился в 1975 году, имеет два высших образования. В 2003 году окончил Волгоградскую академию МВД России, в 2017 – Академию управления МВД России. Служебную деятельность начал в 1997 году в УВД Центрального района Волгограда с должности милиционера патрульно-постовой службы. С 2000 года проходил службу в подразделении по борьбе с организованной преступностью, с 2006 – в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями и службе собственной безопасности областного Главка.
С 2017 года являлся начальником оперативно-розыскной части (собственной безопасности) ГУ МВД России по Волгоградской области. Является Почетным сотрудником МВД, награжден ведомственными наградами МВД России
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