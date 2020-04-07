



В режиме видеоконференции личному составу Управления МВД России по Волгограду руководитель регионального Главка генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко представил нового начальника. Как ранее сообщало ИА «Высота 102» , полицию города возглавил подполковник полиции Дмитрий Возжаев.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, Дмитрий Анатольевич Возжаев родился в 1975 году, имеет два высших образования. В 2003 году окончил Волгоградскую академию МВД России, в 2017 – Академию управления МВД России. Служебную деятельность начал в 1997 году в УВД Центрального района Волгограда с должности милиционера патрульно-постовой службы. С 2000 года проходил службу в подразделении по борьбе с организованной преступностью, с 2006 – в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями и службе собственной безопасности областного Главка.

С 2017 года являлся начальником оперативно-розыскной части (собственной безопасности) ГУ МВД России по Волгоградской области. Является Почетным сотрудником МВД, награжден ведомственными наградами МВД России



