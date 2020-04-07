Общество

Личному составу УМВД России по Волгограду удаленно представлен новый начальник

Общество 07.04.2020 09:29
0
07.04.2020 09:29


В режиме видеоконференции личному составу Управления МВД России по Волгограду руководитель регионального Главка генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко представил нового начальника. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», полицию города возглавил подполковник полиции Дмитрий Возжаев. 
По информации ГУ МВД России по Волгоградской области,  Дмитрий Анатольевич Возжаев родился в 1975 году, имеет два высших образования. В 2003 году окончил Волгоградскую академию МВД России, в 2017 – Академию управления МВД России. Служебную деятельность начал в 1997 году в УВД Центрального района  Волгограда с должности милиционера патрульно-постовой службы. С 2000 года проходил службу в подразделении  по борьбе с организованной преступностью, с 2006 – в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями и службе собственной безопасности областного Главка.
 С 2017 года являлся начальником оперативно-розыскной части (собственной безопасности) ГУ МВД России по Волгоградской области. Является Почетным сотрудником МВД, награжден ведомственными наградами МВД России

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Дистанционная подготовка к ЕГЭ

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Общество
07.04.2020 15:50
Общество 07.04.2020 15:50
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2020 14:37
Общество 07.04.2020 14:37
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2020 14:17
Общество 07.04.2020 14:17
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2020 13:47
Общество 07.04.2020 13:47
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2020 12:48
Общество 07.04.2020 12:48
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2020 11:10
Общество 07.04.2020 11:10
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2020 10:52
Общество 07.04.2020 10:52
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2020 10:37
Общество 07.04.2020 10:37
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2020 09:52
Общество 07.04.2020 09:52
Комментарии

0
Далее
Общество
06.04.2020 21:22
Общество 06.04.2020 21:22
Комментарии

0
Далее
Общество
06.04.2020 20:20
Общество 06.04.2020 20:20
Комментарии

0
Далее
Общество
06.04.2020 18:22
Общество 06.04.2020 18:22
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.04.2020 16:44
Общество 06.04.2020 16:44
Комментарии

0
Далее
Общество
06.04.2020 16:24
Общество 06.04.2020 16:24
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.04.2020 11:13
Общество 06.04.2020 11:13
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:53
Сбербанк и DocDoc запускают бесплатный информационный сервис для врачей по коронавирусуСмотреть фотографии
15:50
В Волгограде напечатают 100 тысяч бланков уведомлений для выхода из домаСмотреть фотографии
15:19
ПСБ заключил договор с ВЭБ.РФ в рамках программы поддержки малого и среднего бизнесаСмотреть фотографии
15:10
Волгоградец идет под суд за торговлю паленым алкоголем и антисептикомСмотреть фотографии
15:03
Из наборов для школьников Волгоградской области в условиях пандемии убрали моркошку и оставили макарошкиСмотреть фотографии
14:37
Чиновники объяснили причины провала первого дня дистанционного обучения школьников Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:17
В Волгограде сапожника наказали на 50 тысяч за нарушение режима самоизоляцииСмотреть фотографии
13:56
«Ростелеком» и ПФР приглашают российских пенсионеров принять участие в VI Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету – 2020»Смотреть фотографии
13:47
Волгоградский вуз бронирует санаторий в Крыму для 200 своих студентовСмотреть фотографии
13:00
В Волгоградской области главу поселения уличили в хищениях при благоустройствеСмотреть фотографии
12:48
В Волгограде оштрафовали незаконный ломбардСмотреть фотографии
12:12
В Волгограде выписали вторую вылечившуюся от коронавируса женщинуСмотреть фотографии
11:54
Для тех, кто дома: Wink увеличил коллекцию бесплатного контента в два разаСмотреть фотографии
11:46
В Волгоградской области за сутки выявили еще 11 случаев заражения коронавирусомСмотреть фотографии
11:36
В Волгоградскую облдуму внесли законопроект о налоговых льготах для 6 тысяч предпринимателейСмотреть фотографии
11:35
В Волгограде вскрыли аферу с перекачкой 25 тонн моторного масла с судна в затоне ВолгиСмотреть фотографии
11:10
В Волгоградской области откладываются выборы нового руководителя федерации футболаСмотреть фотографии
10:37
В Волгоградской области похоронное пособие проиндексировали на 180 рублейСмотреть фотографии
10:26
Водка не то: делать антисептик из спирта россиян научили в МЧССмотреть фотографии
10:25
Пять домов в волгоградском поселке сгорели из-за детской шалостиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:52
В Волгограде сауна во время пандемии принимала посетителейСмотреть фотографии
09:29
Личному составу УМВД России по Волгограду удаленно представлен новый начальникСмотреть фотографии
21:22
Волгоградским дачникам грозят штрафами за поездки на остров Сарпинский на лодкахСмотреть фотографии
20:20
Виртуозы на самоизоляции: артисты Волгоградской филармонии скучают по зрителямСмотреть фотографииCмотреть видео
19:44
Чиновники Волгоградской области прописали лекарство для умирающей торговлиСмотреть фотографии
18:22
Сбербанк отправил в российские регионы 700 тысяч защитных масок и 50 тысяч пар одноразовых перчатокСмотреть фотографии
17:17
В Волгоградской области выявлен еще один случай заражения коронавирусомСмотреть фотографии
16:50
В Сбербанке рассказали о преимуществах получения пенсии на банковскую картуСмотреть фотографии
16:44
На улицах Волгограда станет больше трамваев, троллейбусов и автобусовСмотреть фотографии
16:43
Огонь перекинулся на частный сектор: крупный пожар в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 