Новым начальником полиции Волгограда могут назначить специалиста СБ





На ставшую вакантной должность начальника Управления МВД России по Волгограду в ближайшее время может быть переведен начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Волгоградской области полковник Дмитрий Возжаев. Как стало известно ИА «Высота 102», соответствующий проект приказа, который должен подписать начальник регионального Главка полиции Александр Кравченко, уже подготовлен. Согласно пока не имеющему силы проекту документа, полковника полиции на новой должности ждет оплата «по 40 тарифному разряду».

По мнению источника информагентства, новое назначение опытного Дмитрия Возжаева может означать возрастающее влияние нового руководителя областного УФСБ. Служба собственной безопасности ГУ МВД, как можно предположить, довольно тесно контактирует с чекистами в процессе выполняемых специфических задач. Окончательно о том, кто возглавит Управление МВД России по Волгограду станет известно только на основании Указа президента РФ.

Ранее, как сообщало ИА «Высота 102» Павел Гищенко , который до недавнего времени руководил волгоградской полицией, назначен начальником УМВД России по городу Севастополю. Кстати, Павел Гищенко и тогда еще заместитель начальника УСБ ГУВД по Волгоградской области Дмитрий Возжаев в 2017 году с отличием окончили Академию управления МВД России и в один день получили дипломы



