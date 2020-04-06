Полицейским пообещали доплаты за сверхурочные из-за коронавируса





Сегодня министр МВД России Владимир Колокольцев, представляя нового начальника УМВД по городу Севастополю из Волгоградской области Павла Гищенко, пообещал полицейским доплаты за переработку из-за коронавируса, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информационный портал "МВД Медиа".

"Буквально на днях решен вопрос о выделении МВД России дополнительного финансирования на выплату компенсации за сверхурочную работу. Средства по моему указанию будут доводиться на основании заявок территориальных органов", - сказал Колокольцев по видеоконференцсвязи.

Владимир Колокольцев подчеркнул, что в специфику организации работы полиции внесены определенные коррективы, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции. Полицейские осуществляют поквартирные обходы граждан в целях контроля за соблюдением ими карантинных мер.

Министр внутренних дел России в режиме видеоконференцсвязи представил личному составу УМВД России по городу Севастополю нового начальника, отметив, что Павел Гищенко имеет большой практический и управленческий опыт, который позволит ему в новой должности решать более масштабные задачи – на уровне субъекта РФ, имеющего особый статус.

От нового руководителя министр МВД России потребовал, в том числе обеспечить эффективное целевое использование выделяемых на фоне коронавируса средств, чтобы каждый сотрудник получил доплату за переработку.

Кроме того, Владимир Колокольцев обратил внимание на важность повышения результативности выполнения ряда других задач, в числе которых принятие превентивных мер, направленных на сокращение числа тяжких и особо тяжких преступлений, а также профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и обеспечение правопорядка в общественных местах.

Напомним, Павел Гищенко, который до недавнего времени руководил волгоградской полицией, Указом президента России от 1 апреля 2020 года назначен начальником УМВД России по г. Севастополю. Гищенко с 2017 по 2018 годы руководил Управлением МВД России по городу Волжскому, а с 2018 по 2020 годы возглавлял УМВД России по городу Волгограду.



