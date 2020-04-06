Чиновники Волгоградской области прописали лекарство для умирающей торговли

Экономика 06.04.2020 19:44
0
06.04.2020 19:44
Значительная часть сегмента рынка непродовольственных товаров, которые не входят в перечень товаров первой необходимости, в регионе не функционирует. Это признала заместитель председателя комитета промышленности, торговли и ТЭК Виолетта Калмыкова. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшнем брифинге Виолетта Калмыкова рассказала, что влияние на ключевые индексы развития промышленного сектора и сферы торговли в регионе нынешней ситуации, связанной с закрытием ряда торговых организаций, будет изучено по итогам апреля. Между тем, Калмыкова посоветовала предприятиям по продаже непродовольственных товаров перейти на интернет-торговлю, которая в настоящее время не запрещена, и рекомендовала проявить гибкость в этом направлении.
Напомним, в настоящее время в регионе разрешена торговая деятельность по реализации продукции, которая входят в перечень товаров первой необходимости. В настоящее время в этом списке – 25 единиц товаров, в том числе стройматериалы, автозапчасти, саженцы, семена, спички, свечки, табак, очки и линзы, упаковка и т.д.
При этом торговля такой продукцией предусматривает функционирование и сопутствующей деятельности из логистических цепочек – от производства этого вида товаров до транспортировки, хранения на складах и т.д.
Реклама
В Сбербанке рассказали о преимуществах получения пенсии на банковскую карту06.04.2020 16:50
Экономика 06.04.2020 16:50
Сбербанк дает разъяснения о предоставлении кредитных каникул05.04.2020 17:18
Экономика 05.04.2020 17:18
В Волгограде цены на имбирь и лимоны бьют рекорды05.04.2020 14:27
Экономика 05.04.2020 14:27
Аналитики подсчитали, сколько волгоградцев готовы стать банкротами05.04.2020 09:48
Экономика 05.04.2020 09:48
Сбербанк опубликовал режим работы своих отделений в апреле04.04.2020 12:05
Экономика 04.04.2020 12:05
Поддержать своих: «Покупочка» отказалась от наценки на товары первой необходимости04.04.2020 10:06
Экономика 04.04.2020 10:06
Волгоградские организации вошли в перечень системообразующих экономики России03.04.2020 19:22
Экономика 03.04.2020 19:22
Сбербанк в Волгограде провел первую реструктуризацию кредита малого бизнеса в регионе в рамках специальной программы поддержки03.04.2020 16:51
Экономика 03.04.2020 16:51
Банк «Открытие» отменяет комиссии для предпринимателей за выдачу денег в кассе для выплаты зарплаты02.04.2020 17:37
Экономика 02.04.2020 17:37
Россельхозбанк в Волгоградской области поддержит бизнес02.04.2020 15:38
Экономика 02.04.2020 15:38
Банк «Открытие» продолжит обслуживание карт с истекшим сроком действия02.04.2020 15:11
Экономика 02.04.2020 15:11
Арендные каникулы и отсрочки: в Волгограде огласили меры поддержки бизнеса02.04.2020 13:10
Экономика 02.04.2020 13:10
ВТБ: более 70 тысяч клиентов обратились за реструктуризацией кредитов02.04.2020 12:56
Экономика 02.04.2020 12:56
Сбербанк фиксирует пониженный спрос клиентов на наличные рубли и иностранную валюту02.04.2020 09:06
Экономика 02.04.2020 09:06
Бизнесу Волгоградской области власти обещают «антивирусную» поддержку01.04.2020 16:04
Экономика 01.04.2020 16:04
Реклама