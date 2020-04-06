Чиновники Волгоградской области прописали лекарство для умирающей торговли





Значительная часть сегмента рынка непродовольственных товаров, которые не входят в перечень товаров первой необходимости, в регионе не функционирует. Это признала заместитель председателя комитета промышленности, торговли и ТЭК Виолетта Калмыкова. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшнем брифинге Виолетта Калмыкова рассказала, что влияние на ключевые индексы развития промышленного сектора и сферы торговли в регионе нынешней ситуации, связанной с закрытием ряда торговых организаций, будет изучено по итогам апреля. Между тем, Калмыкова посоветовала предприятиям по продаже непродовольственных товаров перейти на интернет-торговлю, которая в настоящее время не запрещена, и рекомендовала проявить гибкость в этом направлении.

Напомним, в настоящее время в регионе разрешена торговая деятельность по реализации продукции, которая входят в перечень товаров первой необходимости. В настоящее время в этом списке – 25 единиц товаров, в том числе стройматериалы, автозапчасти, саженцы, семена, спички, свечки, табак, очки и линзы, упаковка и т.д.

При этом торговля такой продукцией предусматривает функционирование и сопутствующей деятельности из логистических цепочек – от производства этого вида товаров до транспортировки, хранения на складах и т.д.



