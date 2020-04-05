Общество

Застрявшему на Фиджи волгоградскому депутату-миллионеру полагается соцпомощь и самолет

Общество 05.04.2020 20:39
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05.04.2020 20:39


На социальную помощь в размере 2400 рублей в день, а также на вылет домой рейсом российской авиакомпании могут рассчитывать граждане Российской Федерации, находящиеся на территории иностранного государства и не имеющие возможности вернуться на Родину в связи с пандемией. В числе таких граждан, как ранее сообщало ИА «Высота 102», оказался и председатель комитета Волгоградской облдумы по бюджетной и налоговой политике миллионер Илья Кошкарев, который в разгар парламентского года и на фоне новостей о распространении по миру коронавируса почему-то отправился в отпуск на  далекий остров в Тихом океане. Вылететь назад депутат должен был примерно 19 марта, но застрял на Фиджи вместе с другими туристами из-за обострившейся ситуации с коронавирусом и ограничением международных авиарейсов. 

Согласно утвержденному правительством России положению, сейчас запускается механизм оказания материальной помощи и формирования графика вывозных рейсов. Туристы должны заполнить специальные формы и указать достоверные сведения, на основании которых будут составляться списки пассажиров вывозных рейсов и решаться вопрос об оказании материальной помощи. При этом, россиян, находящихся за границей, предупредили, что в случае предоставления заведомо недостоверных данных о своем положении, в поддержке им могут отказать. Пока неизвестно, будет ли Илья Кошкарев просить денег у государства. Один из самых обеспеченных депутатов Волгоградской областной думы за 2018 год задекларировал 27 млн рублей доходов, что на 7 млн больше, чем в предыдущем году. Весьма успешна в финансовых делах и супруга депутата, также находящаяся сейчас на Фиджи, ее доход в 2018 году составил 16,8 млн рублей. Предстоит также выяснить, продолжает ли работодатель в лице регпарламента начислять отсутствующему единороссу Илье Кошкареву немаленькую зарплату председателя комитета по бюджетной и налоговой политике.
Фото instagram.com/stranded_tourists_rf_in_fiji/ и https://t.me/crabtrip

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