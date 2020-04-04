Общество

Вывоз волгоградского депутата-миллионера с Фиджи отменяется

Общество 04.04.2020 07:09
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04.04.2020 07:09


С сегодняшнего дня в целях ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией временно приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан домой. А это значит, что проводивший свой отпуск на Фиджи депутат Волгоградской облдумы Илья Кошкарев не сможет, по всей видимости, пока вернуться к исполнению своих законодательных функций. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», председатель думского комитета по бюджетной и налоговой политике миллионер Илья Кошкарев опрометчиво отправился в далекое и дорогостоящее путешествие на остров в Тихом океане в начале марта, когда в мире уже сложилась тревожная обстановка из-за распространения коронавируса. Как следствие – проблемы с вылетом в Россию. Посольству нашей страны в Австралии так и не удалось организовать вывоз с Фиджи группы туристов, в составе которой и волгоградский депутат-единоросс. Австралийские власти с 19 марта несколько раз отказали россиянам в посадке на борт. По данным дипломатов, сейчас гражданам, представившим соответствующие сведения о себе, будет оказана необходимая социальная помощь на время их пребывания за границей. «Правительство Российской Федерации выделило Министерству иностранных дел 500 млн рублей. Эти средства пойдут на оплату обеспечения их временного пребывания на территории иностранных государств. Также, при необходимости, нашим гражданам будут продлены сроки действия документов, на основании которых они находятся за рубежом», -  эта информация касается и волгоградского депутата.

Стоит отметить, что в финансовой помощи Илья Кошкарев не нуждается – это один из самых обеспеченных депутатов Волгоградской областной думы. За 2018 год задекларировал 27 млн рублей доходов, что на 7 млн больше, чем в предыдущем году. У него 8 земельных участков и два дома.  Весьма успешна в финансовых делах и супруга депутата, также находящаяся сейчас на Фиджи, ее доход  в 2018 году составил 16,8 млн рублей.  Илья Кошкарев 
трижды, начиная с 2009 года, избирался депутатом Волгоградской облдумы. В регпарламенте работает на постоянной щедро оплачиваемой основе.
Фото instagram.com/stranded_tourists_rf_in_fiji/

 

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