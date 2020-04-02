Пик не пройден: Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля

Общество 02.04.2020 18:01
0
02.04.2020 18:01
Сегодня глава государства во второй раз за время пандемии обратился к гражданам, сообщает ИА «Высота 102». В своей речи Владимир Путин сделал акцент на благодарности врачам и всем, кто в напряженном режиме участвует в предупреждении распространения коронавирусной инфекции. Затем президент объявил, что с 4 по 30 апреля включительно в стране продлятся нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. "С учётом развития ситуации будем принимать дополнительные решения, и , если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения" - сказал Владимир Путин .Было отмечено, что угроза сохраняется и пик эпидемии в мире еще не пройден. Закончил президент свое обращение словами: "Будьте здоровы!".
Согласно уже официально опубликованному президентскому Указу о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции, руководителям субъектов России поручено обеспечить разработку и реализацию комплекса ограничительных мероприятий исходя из складывающейся в каждом конкретном регионе обстановки.
Как отметил Владимир Путин в своем обращении, до конца текущей недели губернаторы должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территорий, как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры.
Реклама
Глава Роспотребнадзора: «Волгоградская область приблизилась к третьему этапу распространения коронавируса»02.04.2020 21:17
Общество 02.04.2020 21:17
В Волгограде назвали суммы штрафов для нарушителей режима самоизоляции02.04.2020 19:10
Общество 02.04.2020 19:10
Чиновники рассказали, сколько парацетамола осталось в Волгоградской области02.04.2020 16:53
Общество 02.04.2020 16:53
Потерявшим работу жителям Волгоградской области реструктуризируют долги за ЖКХ02.04.2020 16:33
Общество 02.04.2020 16:33
Как коронавирус изменил Волгоград: фоторепортаж02.04.2020 16:16
Общество 02.04.2020 16:16
Хроники самоизоляции: в Волгограде люди стоят в очереди на почту и закупаются на рынке02.04.2020 15:12
Общество 02.04.2020 15:12
Из волгоградской больницы увольняются пожилые медработники из-за страха заразиться коронавирусом02.04.2020 13:20
Общество 02.04.2020 13:20
В Волгограде «на всякий пожарный случай» готовятся к торжествам 9 мая02.04.2020 11:24
Общество 02.04.2020 11:24
Бывший главный полицейский Волгограда возглавил УМВД в Севастополе02.04.2020 11:20
Общество 02.04.2020 11:20
В Волгограде 13 объектов торговли нарушили режим самоизоляции02.04.2020 10:08
Общество 02.04.2020 10:08
Умерших от пневмонии жителей Волгоградской области проверят на коронавирус02.04.2020 10:01
Общество 02.04.2020 10:01
В Волгоградской области из-за COVID-19 изменили Социальный кодекс02.04.2020 09:46
Общество 02.04.2020 09:46
Рынок труда в Волгоградской области умирает02.04.2020 08:22
Общество 02.04.2020 08:22
В Волгоградской области начали штрафовать за нарушение режима самоизоляции01.04.2020 21:50
Общество 01.04.2020 21:50
Только за похоронным пособием пустят в отделения Пенсионного фонда Волгоградской области01.04.2020 18:35
Общество 01.04.2020 18:35
Реклама