Общество

Пик не пройден: Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля

Общество 02.04.2020 18:01
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02.04.2020 18:01


Сегодня глава государства во второй раз за время пандемии обратился к гражданам, сообщает ИА «Высота 102». В своей речи Владимир Путин сделал акцент на благодарности врачам и всем, кто в напряженном режиме участвует в предупреждении распространения коронавирусной инфекции. Затем президент объявил, что с 4 по 30 апреля включительно в стране продлятся нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. "С учётом развития ситуации будем принимать дополнительные решения, и , если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения" - сказал Владимир Путин .Было отмечено, что угроза сохраняется и пик эпидемии в мире еще не пройден. Закончил президент свое обращение словами: "Будьте здоровы!".
Согласно уже официально опубликованному президентскому Указу о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции, руководителям субъектов России поручено обеспечить разработку и реализацию комплекса ограничительных мероприятий исходя из складывающейся в каждом конкретном регионе обстановки.
Как отметил Владимир Путин в своем обращении, до конца текущей недели губернаторы  должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территорий, как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры.

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