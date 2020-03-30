Политика

В Волгоградской области готовят новые ограничительные меры по борьбе с COVID-19

Политика 30.03.2020 16:10
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30.03.2020 16:10




Оперативный штаб Волгоградской области готовит дополнительные ограничительные меры в связи с возможным распространением коронавирусной инфекции в регионе. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня губернатор Андрей Бочаров на встрече с представителями реготделения партии "Единая Россия".
"Мы будем принимать дополнительные меры. Мы их готовим, в том числе по усилению контроля и безопасности для тех, кто должен находиться на самоизоляции и выполнять требования оперативного штаба", - сказал глава региона.
По его словам, сейчас вызывает тревогу ситуация с прибывающими из-за рубежа, Московской области и Краснодарского края, что может повлечь новые случаи  коронавирусной инфекции в Волгоградской области. Чтобы уберечь себя и свою семью от вируса, по словам губернатора, сейчас надо находиться дома.
Глава региона рассказал о том, как сегодня тестируют жителей региона на COVID-19. В первую очередь на коронавирус проверяют всех, кто входит в группы риска. В планах - приступить к обследованию всего населения региона. 
Напомним, на сегодняшний день количество заболевших коронавирусом в Волгоградской области не увеличилось - по-прежнему зафиксировано 4 случая. Заболевание у всех проходит в легкой форме: они переносят инфекцию без температуры. 
С 28 марта по 5 апреля в Волгоградской области, согласно распоряжению губернатора, временно приостановлена работа общепита, парков культуры и отдыха, ТРЦ, аттракционов и других мест массового посещения граждан. Жителям региона старше 65 лет, а также лицам, имеющим хронические заболевания, предложено соблюдать режим самоизоляции и находиться дома.

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