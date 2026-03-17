



В Волгоградской области после первого мартовского потепления проснулись клещи. Еще не набрав былой формы после зимней спячки, они все-таки могут присосаться к шерсти домашних животных, гуляющих по паркам и лесополосам.

- Для пробуждения клещей требуется теплая погода – 15-25 градусов и достаточная влажность, - объясняет декан агротехнологического факультета ВолГАУ Александр Сарычев. – В последние дни температура воздуха поднималась до +15, поэтому клещи "очнулись ото сна" достаточно быстро.

В начале весны, когда активность членистоногих еще не достигла своего пика, волгоградцам советуют готовить к сезону и самих себя, и своих домашних животных.

- Уже сейчас нужно не только делать прививки питомцам, но и внимательно осматривать их после каждой прогулки. Клещи в наших краях распространены повсеместно – их можно встретить и в высокой траве, и в кустах, и в зарослях вдоль водоемов, - отмечает агроном. – Пик активности членистоногих придется на май – июнь. Несмотря на то, что они не особо жалуют волгоградскую жару, даже летом горожане рискуют встретиться с ними в тенистом и хотя бы немного защищающим от солнца уголке.

О клещах, которые якобы могли поселиться на хвойных деревьев, в Волгограде заговорили еще накануне Нового года. Пока мнительные горожане внимательно осматривали каждый квадратный метр своего дома, специалисты развенчивали мифы об опасных и чрезвычайно вредных «отравителях» праздника.

- Зимой членистоногих можно найти в лесной подстилке из опавших листьев и травы – в этих теплых и укромных уголках они ищут защиту от морозов. К слову, при температуре ближе к нулю градусов клещи теряют свою активность, - рассказывает декан агротехнологического факультета ВолГАУ Александр Сарычев. – Даже летом клещи крайне редко забираются на ели и сосны, так как обитают преимущественно в траве. А уж при отрицательных температурах их перемещение на дерево совсем маловероятно. Для этого им, знаете ли, нужно хорошенько постараться.

А в начале марта ученые Пермского Политеха прогнозировали скорую встречу горожан с клещами. Одной из причин их раннего пробуждения эксперты называли аномально снежную зиму, выдавшуюся не только в Волгоградской области, но и в других регионах страны.

