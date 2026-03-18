Период ухода за ребенком помогут восстановить волгоградцам





Период ухода за ребенком до полутора лет могут восстановить жители Волгоградской области, у которых эти сведения не отразились в данных индивидуального лицевого счета. В волгоградском отделении Соцфонда объяснили, что для этого надо обратиться в ведомство с соответствующим заявлением для внесения сведений индивидуального учета.

Есть два варианта подачи заявлений – на разделе «Работа и пенсия» на портале «Госуслуги» и лично в клиентской службе СФР.

Заявление необходимо подтвердить свидетельством о рождении ребенка и другими документами - паспортом, свидетельством о браке и т.д.





