



В Волгоградской области чиновников ограничат во вмешательстве в разработку программы фестиваля #ТриЧетыре. Губернатор Андрей Бочаров поручил привлечь к этой работе студентов.

- Я прошу в программу фестиваля, в проекты минимально вмешиваться нашему пресловутому административному ресурсу. Важно дать возможность творить молодежи, давайте работать вместе с университетами, - подчеркнул глава региона.

Молодёжные идеи и пожелания будут аккумулированы и обобщены, после чего их обсудят на встречах со студентами.

Отметим, в 2026 году фестиваль #ТриЧетыре состоится в сентябре. В настоящее время идёт подготовка к его проведению. В 2025 году мероприятие состоялось с 4 по 6 сентября и объединило более 540 тыс. человек.

