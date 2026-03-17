В окнах общежития ВолГУ зажглась цифра «40»





В честь юбилея окна общежития ВолГУ накануне, 16 марта, зажглись в виде цифры 40. Как рассказали ИА «Высота 102» в Волгоградском государственном университете, в 1986 году четырнадцатиэтажное общежитие приняло первых студентов.

Студенты, которые учились в университете в те годы, вспоминали, как клеили обои в новеньких комнатах квартирного типа. Построенное общежитие было самым современным среди студенческих общаг. Здесь располагался и профилакторий для студентов, где можно было, не отрываясь от учебы, поправить свое здоровье.

Общежитие было таким огромным, что в первое время здесь было немало свободных комнат. Жилье предоставлялось и преподавателям, и молодым студенческим семьям с детьми. Вокруг четырнадцатиэтажки в те годы была выжженная степь, которую и студенты, и сотрудники университета благоустраивали и озеленяли все эти годы. Сейчас деревья выросли, а первые студенты уже стали пенсионерами.