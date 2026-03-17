Рулил бизнесом вопреки запретам: что происходило на суде по делу экс-депутата облдумы Короткова В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи» Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР»

Суд в Волгограде признал незаконной добровольную отставку экс-депутата Короткова

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

 Советник Президента рассказал волгоградцам, как блокируют Телеграм
 В Ростовской области за год снизились «расценки» на взятки
В ГУ МВД России по Ростовской области озвучили данные по борьбе с коррупцией в минувшем году. Как передает Привет-Ростов со ссылкой на ведомство, за 2025 год сотрудники управления...
Советник Президента рассказал волгоградцам, как блокируют Телеграм

Федеральные новости 17.03.2026 13:57
Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что, по сути, Телеграм уже заблокирован. Так советник Президента по интернету объяснил ситуацию с перебоями в работе мессенджера в интервью «Парламентской газете».

Хотя пока формального обоснования и нет, технически приложение почти перестало работать. Именно этим объясняются массовые сбои в работе приложения, с которыми столкнулись пользователи по всей стране в минувшие два дня. 

Телеграм – сложное программное обеспечение, поэтому нет ничего удивительного в том, что ограничение его функций происходит, скажем, так несинхронно, – рассказал эксперт «Парламентской газете». – К тому же в России очень много операторов связи, у каждого из них свои способы выхода в сеть и передачи трафика, так что какой-то одной кнопки, которую можно нажать и у всех повсеместно телеграм заблокировать, попросту не существует. Скорее всего механизмы блокировки как раз сейчас отлаживаются: поставили нужный софт на какое-нибудь ТСПУ (техническое средство противодействия угрозам. – Прим.ред.) юго-западного района, посмотрели, как оно работает, на другое ТСПУ поставили другой софт, тоже посмотрели, сделали выводы — и так далее.

При этом, уточнил собеседник издания, задачи сделать Teлеграм полностью неработоспособным — так, чтобы он, например, просто перестал открываться у 100 процентов пользователей, – перед спецами из Роскомнадзора, скорее всего, не стоит. По его мнению, достаточно разрушить социальные связи - основную функцию любого мессенджера. 

– Если мессенджер перестанет выполнять свою основную функцию и связывать вас с подавляющим большинством людей, его использование просто утратит смысл, – пояснил он.

Советник также признал, что порой даже профессиональные программисты не понимают, почему мессенджер зачастую не работает даже с VPN. 

– Хоть использование VPN у нас в стране и не запрещено, Роскомнадзор с ним активно борется. И, возможно, конкретно ваш VPN-сервис просто уже не работает сам по себе, потому что его вычислили и заблокировали. Другая возможная причина — наличие у Роскомнадзора своеобразного чувства юмора. Возможно, он знает про ваш VPN, видит, куда через него идет трафик и целенаправленно режет только ту его часть, которая связана с Телеграм, – рассуждает собеседник.

Эксперт предположил, что Роскомнадзор намеренно не афиширует, что именно он делает и как, чтобы не давать тем же создателям VPN возможности противодействовать.

Напомним, волгоградцы также уже несколько дней жалуются на сбои работы в Телеграм на стационарных компьютерах – мессенджер с трудом грузится и не транслирует медиа. 

Фото Kremlin.ru

14:11
ЦГМС: перепугавший волгоградцев грохот не связан с погодными условиямиСмотреть фотографии
13:57
Советник Президента рассказал волгоградцам, как блокируют ТелеграмСмотреть фотографии
13:54
Волгоградка надурила грузоперевозчиков на полмиллиона рублейСмотреть фотографии
13:49
Пора смотреть в оба: в Волгоградской области после первого потепления проснулись клещиСмотреть фотографии
13:31
В «Царицынской опере» исполнят «Лебединое озеро» в честь юбилея Татьяны ЕрохинойСмотреть фотографии
12:38
Гидрометцентр ввёл под Волгоградом жёлтый уровень опасности из-за тумановСмотреть фотографии
12:27
«У собак паника, а мы в ужасе»: на севере Волгограда серия громких звуков встревожила жителейСмотреть фотографии
11:55
Космонавты передали Волгограду флаг феста #ТриЧетыре с МКССмотреть фотографии
11:54
ФАС начнёт пересматривать заоблачные тарифы за ЖКУ в регионахСмотреть фотографии
11:08
Волгоградским старшеклассникам рассказали о перспективах работы в металлургииСмотреть фотографии
11:06
Застройщика ЖК в Волгограде обязали отремонтировать провалившуюся парковкуСмотреть фотографии
10:44
На юге Волгограда школьница выпала из окна: ее спасаютСмотреть фотографии
10:41
Под Волгоградом за взятки осудят заместителя главврача и медсестру районной ЦРБСмотреть фотографии
10:24
В Волгограде женщину отправили в больницу после вечерней поездки на автобусеСмотреть фотографии
09:49
В Ростовской области за год снизились «расценки» на взяткиСмотреть фотографии
09:41
В Волгограде речной трамвайчик до Культбазы станет ходить вдвое чащеСмотреть фотографии
09:39
Бастрыкин заинтересовался установленным для галочки пандусом в волгоградском МКДСмотреть фотографии
09:23
Новые стандарты комфортной жизни: как «Синара-Девелопмент» меняет жилую среду ВолгоградаСмотреть фотографии
09:15
Жители Волгограда и области опередили застройщиков по строительству жильяСмотреть фотографии
08:37
Минобороны: над регионами России сбили 206 беспилотников ВСУСмотреть фотографии
08:31
Три волгоградских вуза вошли в сотню самых читающихСмотреть фотографии
08:03
Облдума представила Сергея Булгакова к новой наградеСмотреть фотографии
07:51
Волгоград назвали единственным городом-миллионником с доступными ценами на жильеСмотреть фотографии
07:16
Волгоградские армрестлеры отличились на первенстве страны в ОрлеСмотреть фотографии
06:50
Волгоградскую область ждет сильнейшая за два месяца магнитная буряСмотреть фотографии
06:32
«Давайте снижать нагрузку не в ущерб обучению»: почему волгоградские педагоги не готовы отказаться от проверки тетрадейСмотреть фотографии
06:16
В Волгоградской области на несколько дней задержатся дожди и туманыСмотреть фотографии
05:56
Семье раздавленного на работе волгоградского электросварщика выплатят 3,9 млн рублейСмотреть фотографии
21:26
«Динамо‑Синара‑3» бьётся за первое местоСмотреть фотографии
21:02
Криптофермерам может грозить крупный штраф за незаконный майнингСмотреть фотографии
 